الجيش يحجز 15 بندقية ويوقف 3 مجرمين ببسكرة

استرجعت قوات الجيش الشعبي الوطني، 15 بندقية تقليدية الصنع، وأوقفت ثلاثة مجرمين، في عملية لها أمس، بولاية بسكرة، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

جاءت العملية في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة التي قادتها مفارز للجيش الوطني بولاية بسكرة، التابعة إقليميا إلى الناحية العسكرية الرابعة، وقد كان المجرمين الثلاثة على متن شاحنة محملة بـ15 بندقية تقليدية الصنع، ومهربا كان على متن شاحنة أخرى محملة بـ5.600 لتر من زيوت المحركات.

كما أوقفت مفرزة أخرى بالوادي، مروج مخدرات ضبطت بحوزته كمية من الكيف المعالج تقدر بـ15 كيلوغرام، وبولايتي بتمنراست وعين قزام، أوقفت مصالح الجيش بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية، سبعة مهربين، وحجزت على إثرها ثلاثة مركبات رباعية الدفع، و2.300 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، يضيف ذات البيان.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب أزيد من 17.834 لتر من الوقود، في حين أوقفت 15 مهاجرا غير شرعي بتلمسان.

شريفة.ع