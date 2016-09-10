التقى أمس، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، بالجزائر، التي يتواجد بها في زيارة تبحث في ملفات سياسية وأمنية تهم البلدين.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام بمجلس رئاسة الوزراء الليبية، أن معيتيق، في زيارة عمل رسمية إلى الجزائر، تأتي في إطار التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأضاف أنه عقد صباح السبت، عددا من اللقاءات مع مسؤولين جزائريين دون أن يسمهم.

وتتزامن زيارة المسؤول الليبي مع بحث حكومة الوفاق الليبية أمس الأول، عن التشاور داخل أروقة الجامعة العربية من أجل تسمية مبعوث للجامعة للمساهمة في دفع المسار السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بعد أن سحبت تونس مقترحا بتشكيل لجنة وزارية عربية، وقال وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، أن الدوائر المعنية ”تدرس مقترح اختياره من دول الجوار الليبي”، لافتا إلى أن هذا المقترح جاء بعد ما عده ”فشل التدخل الخارجي الذي أطال أمد الأزمة”. ورفض الوزير الليبي تحميل أي فريق من فرقاء المشهد الليبي مسؤولية إعاقة التوصل إلى حل سياسي، وعرقلة المرحلة الانتقالية وتعطيل عمل الحكومة، وأبرز أن ”هناك أمورا لا نريد التعرض لها، ونعمل على تقريب وجهات النظر بين الجميع، والآن المجلس الرئاسي يحاول تلبية قرار مجلس النواب، ونحن نحترم هذا المجلس المنتخب، ونعمل على وحدة الموقف السياسي بين جميع القوى السياسية الليبية بما يخدم أمن البلاد واستقرارها، ويعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس تستوعب الجميع، وننتظر حتى تعرض التشكيلة الجديدة، وسنرى إما أن يقبل أو يرفض، وستتضح الرؤية خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وكان البرلمان الليبي قد رفض منح حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، الثقة في جلسة عقدها أواخر الشهر الماضي، وطالب بإعادة تشكيل حكومة وفاق جديدة في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في اجتماعات رعتها الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات.

أمين.ل