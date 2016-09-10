قام حزب جبهة القوى الاشتراكية باعادة هيكلة مجموعة من فدرالياته استعدادا للانتخابات القادمة، حيث أشرف السكرتير الأول للحزب، عبد المالك بوشافة، على إعادة هيكلة أحد أهم فدراليات الحزب بشرق البلاد، بولاية باتنة، بالإضافة إلى إشراف نواب الحزب على نشاطات سياسية بكل من ولاية بجاية، تيزي ووزو، العاصمة وعين الدفلى.

وتم تزكية مسعود انزرن، كأمين فدرالية ولاية باتنة، التي يعتبرها الأفافاس وعاء انتخابي هام يجب الاستثمار فيه، وهو ما حمل السكرتير الأول للحزب للإشراف بنفسه على عملية إعادة الهيكلة التي تمت بطريقة ديمقراطية.

نشاطات مشابهة احتضنتها ولاية بجابة وتيزي وزو، اللتان تعدان ولايتان هامتان في الخريطة الانتخابية للحزب، بل من المعاقل الرئيسية للأفافاس، أين تم التطرق لتاريخ تأسيس الرسمي للحزب منذ 29 سنة بناء على دستور 1989، الذي أقر التعددية السياسية في الجزائر بعد ثورة الخامس من أكتوبر.

شريفة.ع