”فرنسا تخلت عن صيانة مقابر اليهود في الجزائر”

حمّل الكيان الصهيوني فرنسا مسؤولية التخلي عن صيانة مقابر اليهود في الجزائر، مع الاعلان عن خطوة لتجميع رفاتهم ونقلهم إلى إسرائيل قبل نهاية العام الجاري وفقا لاتفاقية مع باريس.

قال أمس المستشار القنصلي الصهيوني جوناثان سيمون، في تصريح لصحيفة فرنسية، أنه ليس من الممكن في تقاليدهم أن يتم النظر في تغيير مواقع دفن رفاة ذويهم من مقبرة إلى أخرى، إلا في حال وجود خطر حقيقي من أصل طبيعي وهذا ينطبق على دول مثل العراق وليبيا وسوريا، وتابع أنه عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فهي بلد معاد لإسرائيل، ”ونحن نسمح لأنفسنا للشك في رغبة السلطات الجزائرية لحماية مقابرنا” على حد زعمه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاق مع فرنسا، التي لم تعد ترغب في الاستمرار في صيانتها أو حمايتها، وهي حقيقة تلقي المسؤولية على باريس وليس الجزائر.

وطالب المسؤول الصهيوني بإيجاد اتفاق دولي لضمان إعادة تأهيل هذه المقابر في الجزائر غير المدرجة في القرار، مع تنظيم هذه العملية وفق ما أسماه ”صون الذاكرة اليهودية” ومعرفة مكان تواجد مقابرهم وإنشاء لجنة تشارك في العملية.

وعين رئيس بيت الكاهن جويل ميرغي، الذي يوجد مقره بباريس، على التكفل بإقامة طقوس محددة لجمع بقايا جثث يهود أو نقلها من مقبرة إلى أخرى داخل بلد واحد، أو من بلد لآخر.

وتذكر الأرقام أن عدد مقابر اليهود بالجزائر يصل إلى 81 مقبرة، وأن 31 منها سيتم نقلها إلى مقابر مجمّعة، فيما يصل عدد القبور إلى 57.898، سيتم تجميع 1136 منها فقط، حيث تخطط السلطات بعد إخلاءها لغرض المنفعة العامة، سواء لإقامة حديقة عمومية أو لبناء مدرسة أو مستشفى، طبقا لاتفاق جزائري فرنسي.

وأوضح المجلس الكنيسي في باريس الذي يقوم على شؤون الجالية اليهودية في فرنسا، أن ثمة اتفاقية بين السلطات الفرنسية والجزائرية، على تحرير عدة مقابر خاصة باليهود والمسيحيين في الجزائر، من أجل إعادة استعمال مساحاتها في مشاريع ذات طابع عمومي كالمستشفيات والمدارس وغيرها. وأبرز المجلس في بيان على موقعه، أنه بموجب هذا القرار سيتم إزالة مقابر يهودية في الجزائر، وضم رفات أصحابها إلى مقابر مجاورة داخل الجزائر، وفي حال رغب أقارب اليهود المدفونين في هذه المقابر نقل جثامينهم إلى فرنسا، فإن ذلك ممكن أيضا، على أن تقدم الطلبات قبل نهاية السنة الحالية.

وقدر المجلس الكنيسي بباريس، تكلفة نقل قبور يهود الجزائر في إطار هذه العملية بنحو 1.5 مليون أورو، بينما سيكون على اليهود الراغبين في نقل جثامين أقاربهم إلى فرنسا دفع ما يساوي 3200 أورو، مع إمكانية تخفيض هذا المبلغ بعد التفاوض مع السلطات الفرنسية.

أمين.ل