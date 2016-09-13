حثّ إمام مسجد باريس، مسلمي فرنسا على التفقه لمواجهة التحديات وأنواع التطرف والاساءة إلى دين الإسلام العظيم. وأكد إمام مسجد باريس الكبير في خطبة عيد الأضحى المبارك ألقاها أمام الآلاف من أبناء الجالية المسلمة الذين جاؤوا من مختلف أنحاء البلاد لتأدية صلاة العيد، أنه ”من الدروس التي ينبغي لنا أن نخرج بها من هذا اليوم الكريم والمبارك، هي إيصال تعاليم الآخر عن الأول، علما وعملا مطبقة لتستقر تعاليم الإسلام في القلوب”، مؤكدا أن ذلك ”لن يتم إلا بالعلم الصحيح”، مضيفا أن ”العلم الصحيح هو العلم الشرعي مع العلم الدنيوي الذي يعطي إنسانا صلته بربه وطيدة ويخدم أسرته وبلده وغيره، فالموحد المسلم لا يغش ولا يسرق ولا يكذب ولا يؤذي، كما أنه بار بولديه ويرعى حقوق الجار وهو لا يغدر أو يقتل نفسا حرم الله قتلها”.

من جانبه، تقدم عميد مسجد باريس، دليل أبوبكر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بـ”أخلص التهاني وأطيب الأماني للمسلمين في العالم وفرنسا، راجيا من الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم وعلى كافة المسلمين والشعب الفرنسي باليمن والخير والبركات والأمن والسلام”، ودعا مسلمي فرنسا إلى الحرص على تربية أبنائهم على طلب العلم والمعرفة في إطار الأخلاق الحسنة، مؤكدا أنه ”لا دين لمن لا خلق له ولا خلق لمن لا دين له”.

ن. ب