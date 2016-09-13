يهدف مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية المعروض على البرلمان إلى تحسين الخدمة العمومية، بتمكين وكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري، في مجال عقود الحالة المدنية واستعمال الوسائل التكنولوجية.

وفي هذا الصدد، يمنح مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970، والمتعلق بالحالة المدنية المكون من 109 مادة، إلى تمكين وكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم، القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج.

وبالنسبة للجزائريين في التراب الوطني، ينص مشروع القانون على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أوالإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها، ويعطي المشروع للجزائريين الموجودين بالخارج حق طلب تسجيل أو إعادة إنشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية، من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي. كما ينص المشروع على امكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو ارسالها بالطريق الإلكتروني.

ويهدف المشروع، من خلال هذه الإجراءات إلى التخفيف على المواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج عناء التنقل إلى مسافات بعيدة وتوسيع استعمال الوسائل الإلكترونية من طرف القطاع، في إطار عصرنة العدالة وتقريبها من المواطن.

س. ب