أوقفت وحدات حرس الحدود بولاية تلمسان، 84 مهاجرا غير شرعي من جنسية مغربية، وحجزت 1920 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه ”في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وبفضل اليقظة المستمرة لقوات الجيش الوطني الشعبي، أوقفت وحدات حرس الحدود بولاية تلمسان، الناحية العسكرية الثانية، يوم 11 سبتمبر 2016، أربعة وثمانون مهاجرا غير شرعي من جنسية مغربية، فيما حجزت 1920 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب”. من جهة أخرى، ”تم بكل من برج باجي مختار وعين قزام، بالناحية العسكرية السادسة، حجز سيارة رباعية الدفع، وثلاث دراجات نارية، و564 كلغ من مختلف المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب”. أما بعنابة، بالناحية العسكرية الخامسة، فقد ”أحبط حراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لثلاثة وعشرون شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي على بعد 26 ميل بحري، حوالي 48 كلم شمال شرق رأس الحديد بولاية سكيكدة”.

ن. بلاك