كشفت دراسة شملت أطفال ”حراڤة” في اليونان من بينهم جزائريون دون سن الـ15 سنة، أنهم يعيشون في ملاجئ وأماكن مكتظة بالسكان ومليئة بالحشرات والفئران، وفي بعض الأحيان لا يجدون حتى فراشا ينامون عليه.

وذكرت مجلة ”ذي تايمز” البريطانية في تقرير لها، أمس أن ”الأطفال الذين يصلون بمفردهم إلى اليونان كمهاجرين، يعيشون في ظروف بائسة، من ضمنها مبان مليئة بالفئران والصراصير، بل وفي زنازين”، ووجد العديد من الأطفال الصغار دون سن 14 عاما، أنفسهم في زنازين ومنشآت المهاجرين، مع بالغين، مما يزيد خطورة تعرضهم للاستغلال والعنف الجنسي.

وكشفت دراسة شملت حوالي 40 طفلا، وتقرير للمنظمة الحقوقية ”هيومان رايتس وتش” أن ”هؤلاء الأطفال غالبا ما يعيشون في أماكن مكتظة بالسكان، ومليئة بالحشرات والفئران، وفي بعض الأحيان لا يجدون حتى فراشا ينامون عليه”.

ونقلت المجلة شهادة طفل جزائري يبلغ من العمر 15 عاما، محتجز في مركز ”أميجدليزا” على حدود العاصمة اليونانية، أنه ”أقسم بالله، أنني أنام بجانب الفئران”، وقال آخر يبلغ من العمر 17 عاما، أنه ”لا أستطيع الشعور بالآمان لأن كل نزلاء الزنزانة يتعاطون المخدرات، وعندما كانوا يتشاجرون، شعرت بالخوف ولم أستطع النوم”.

من جانبها، طالبت ”هيومان رايتس وتش” السلطات اليونانية، بإيقاف ”الاحتجاز العشوائي والمطول للأطفال”، والذي قيل إنه يمثل انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية على حد سواء.

وتم تسجيل دخول أكثر من 3300 طفل طلبوا اللجوء إلى البلاد منذ بداية العام، كما أن واحدا فقط من أماكن الاحتجاز التي زارتها منظمة ”هيومين رايتس وتش” كان به خدمة استشارة للأطفال، وأضاف التقرير أن ”أربعة أطفال تعرضوا للضرب والإهانة من قبل ضباط شرطة أثناء فترة الاعتقال”.

أمين.ل