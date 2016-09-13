مؤتمر للمصالحة الليبية بالجزائر أكتوبر القادم

تحتضن الجزائر، منتصف شهر أكتوبر القادم، مؤتمر للمصالحة الليبية بمشاركة الحكومة الوطنية وكل فعاليات المجتمع الليبي، وكذا دول وهيئات ومنظمات دولية وإقليمية لها صلة بملف تسوية الأزمة في ليبيا، التي تقودها الجزائر ودول الجوار وهيئة الأمم المتحدة. وبحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، إلى الجزائر، واجتماعه بمسؤولين سامين من الجزائر، وفي مقدمتهم الوزير الأول عبد المالك سلال، يدخل ضمن سياق تحضيرات الجزائر لمؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا، بمشاركة الحكومة الوطنية وفعاليات المجتمع الليبي من غير دعاة العنف، بهدف إطلاق ديناميكية سياسية جديدة لتفعيل تسوية الأزمة التي تعاني منها ليبيا منذ سقوط نظام العقيد امعمر القذافي في 2012.

وأضافت ذات المصادر، فقد أحرزت الجزائر تقدم إطار الاجتماعات الأخيرة حول الحوار الوطني الليبي والمصالحة الوطنية سواء مع دول جوار ليبيا أو اجتماعات دولية في إيطاليا، حيث من المقرر أن تبادر الجزائر بعقد اجتماع دولي حول أزمة ليبيا على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، عشية اجتماع مجلس الأمن.

رضوان. م