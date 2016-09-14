من المرتقب أن تقوم بداية شهر نوفمبر المقبل الوكالة العقارية عن الإفراج والتوزيع الأولي لـ305 مستفيد من صيغة السكن ترقوي المدعم حسبما أكده مدير الوكالة، مشيرا أن جميع العمليات تم الانتهاء منها، حيث تجري آخر الرتوش قبل تسلم المشروع السكني الذي انتظره أصحابه بفرحة كبيرة بعد إنجازه بطراز معماري عصري وراقي ويتوفر على كل الضروريات بعدما تم ربط الحي السكني الجديد بمختلف الشبكات والتهيئة الخارجية مع العلم أن تلك السكنات تتوزع بين ثلاتة بلديات.

وأضاف مدير الوكالة الجهوية بوهران أن العملية تتعلق بـ128 سكن ببلدية بوتليليس و139 سكن بقديل و40 سكن بحي الياسمين وتعد الوكالة العقارية صاحبة أكبر حصة مسلمة من صيغة السكنات الترقوية المدعمة سكن قبل نهاية السنة الجارية يرتقب تسلمها بعد انطلاق الأشغال فيها، حيث سلمت لحد الآن 639 سكن من مجموع 1980 سكن ترقوي مدعم سلم مكلفة بانجازه بالولاية. في ذات الصدد أعلن والي ولاية وهران عبد الغني زعلان أن ولاية وهران يرتقب أن تتسلم عديد المشاريع السكنية بمختلف الصيغ منها سكنات عدل 2001-2002 وسكنات من نوع ترقوي مدعم وتساهمي ”أل بي يا” و”أل بي بي”، وليس فقط توزيع سكنات اجتماعية، مشيرا أن هناك العديد من المواطنين ينتظرون بشغف وبفرحة كبيرة استلام سكناتهم بمختلف الأصناف، يأتي ذلك في الوقت الذي أشرف فيه على تسليم المفاتيح لـ229 مستفيد من السكن الترقوي المدعم بحي الياسمين بثلاث مواقع هي 60، 69 و100 سكن من هذه الصيغة لسكنات أنجزت بهندسة معمارية راقية وتتوفر على جميع المرافق والضروريات، هذا وصرح المسؤول التنفيذي الأول بالولاية عبد الغني زعلان على هامش إشرافه على توزيع المفاتيح أن حصة الولاية من السكن الترقوي المدعم تقدر بـ9600 وحدة سكنية، مبرزا أن عملية إسكان المواطنين ستتواصل بالولاية بمختلف الصيغ بعدما استفادت أكثر من 21 ألف عائلة من سكنات اجتماعية بعدما كانت تقيم عبر مختلف القطاعات الحضرية ولسنوات طويلة في بنايات مهددة بالانهيار وأخرى قصديرية أين تم ترحيل منها أزيد من 6400 عائلة بالقطب العمراني الجديد بالجهة الشرقية من الولاية ببلقايد يتوفر على كل الخدمات والمرافق الضرورية للعيش الكريم، من جهته قال مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري لوهران بأن تسليم هذه الحصة سيتبع بتسليم ثلاث حصص أخرى قبل نهاية السنة من نفس الصيغة وهي 128 سكن ببوتليليس و139 سكن بقديل و40 سكن بحي الياسمين بإجمالي 305 سكن قريبا مع العلم أن الوكالة العقارية سلمت لحد الآن 639 سكن من صيغة الترقوي المدعم من بين حصة إجمالية مكلفة بها تقدر بـ1300 سكن ترقوي مدعم ستوزع بين سنتي 2017 و2018.

م.ايناس