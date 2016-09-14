أكد رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الشيخ حجيمي جلول أمس، في اتصال هاتفي مع ”الفجر” من البقاع المقدسة أن طريقة تنظيم الحج الإلكتروني هذا العام وحج الكرامة وردت فيه أخطاء والبعض من السلبيات بعد تحايل بعض الوكالات على ضيوف الرحمان وتسجيل حالات من الحجاج المفقودين وأخطاء أخرى في الحجز الالكتروني لكن ليس بالشكل الكبير لأن وزارة الشؤون الدينية وديوان الحج والعمرة لأول مرة يقومون بهذا الاجتهاد في تنظيم عملية الحج بطريقة الكترونية.

كما أن الأخطاء تقع وستقع في كل مرة وهناك سلبيات وايجابيات لا يمكن أيضا التغاضي عليها ومنها الإقبال الكبير للحجاج على الفتاوى، حيث نسجل يوميا توافد منقطع النظير للحجاج للاستفادة من الفتوى ويوميا نقدم أزيد من 100 فتوى بحضور شخصيات ثقيلة من العلماء من باركوا تلك الفتاوى والاجتهادات، مشيرا أنه بالرغم من ذلك نحن لا زلنا نطالب من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإشراك السادة الأئمة في تنظيم عملية الحج لأنهم أقرب من المواطنين ومن الحجاج وبإمكانهم التنسيق أفضل معهم في إنجاح عملية الحج وتدارك النقائص التي أصبحت تطفوا على السطح في كل مرة من تنظيم عملية الحج.

وفي ذات الشأن قال الشيخ حجيمي أن عملية تدارك النقائص ومعالجتها لابدا أن تكون بصورة شفافية وبشكل جماعي ومسؤولية ولاتقتصر فقط على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وإنما تقع أيضا على جميع الوزارات المشاركة في عملية تنظيم الحج لأن هناك عمل جماعي لجميع الوزارات من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة النقل ووزارة الخارجية وغيرها من الوزارات المعنية بتنظيم عملية الحج ونحن نرى أن العملية تسير من الحسن إلى الأحسن على اعتبار أنها التجربة الأولى للجزائر في تنظيم الحج بطريقة الكترونية والحجاج بالبقاع المقدسة من كل الدول حاضرين وفيه بعض النقائص، مرشحا أن هناك جهود تبذل أيضا من قبل عناصر الحماية المدنية بالبقاع المقدسة لمساعدة الحجاج المرضى والاعتناء بهم، معترفا أن هناك بعض الحالات من الحجاج الذين تاهوا ويعتبرون من المفقودين والبحث من قبل البعثة الجزائرية جاري للعثور عليهم وإلحاقهم بغرف زملائهم، بعد تسجيل حالات من الوفيات أيضا ومن الأشخاص المرضي، وفي حديث ذي صلة قال ممثل الأئمة أن الحجاج من حقهم التحدث عن الوجبات الغدائية المقدمة لهم بالبقاع المقدسة والتي رصدت لها الدولة مبالغ مالية معتبرة للتكفل بالحجاج من ضيوف الرحمان الذين يعتبرون كسفراء للجزائر في السعودية إلى جانب التحدث عن التكفل الطبي وغيرها من الأمور التي تخص الحجاج إلا أننا لا نكبر الأمور ولا نعطيها أكثر من حجمها ولابدا أن تطرح المشاكل بموضوعية وعقلانية ولكن ليس بشكل مبالغ فيه لأن هناك دراسة مالية اقتصادية لابد من مسايرتها لضبط الأمور ومعالجتها في وقتها، قبل أن تخرج عن إطارها، وبالنسبة لتحايل بعض الوكالات السياحية على الحجاج بالرغم من تصريحات وزير القطاع فإن هناك مراقبة صارمة على الوكالات فأكد أن هناك أطراف تريد ضرب مجهدات الحكومة في تنظيم الحج وإفشال مسعى ديوان الحج والعمرة في إنجاح عملية الحج والاجتهادات التي يقوم بها القائمين عليه لكن نحن متيقنين أنه بتظافر الجهود من جميع الوزارات والهيئات الفاعلة من شركاء القطاع فإن جميع هاته النقائص سنتغلب عليها في السنوات المقبلة.

م.ايناس