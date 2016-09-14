كشفت مصادر أفالانية عليمة لـ”الفجر”، أنه من المرتقب أن يجتمع الأمين العام للأفالان عمار سعداني، مع مجموعته البرلمانية من الغرفتين، الأسبوع المقبل، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أين سيوجه تعليمات صارمة لنوابه حول مشروع قانون المالية 2017، الذي شهد معارضة من بعضهم وعدم تقبله لدى الكثير منهم.

أوضحت ذات المصادر، أن عمار سعداني، سيعطي خلال اجتماعه بنواب الأفالان تعليمات صارمة حول مشروع قانون المالية 2017، ما يعني أن حزبه سيكون ضد خيارات أحزاب المعارضة التي رفضت مشروع القانون، وخصوصا في بعض بنوده المتعلقة برفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالغاز والكهرباء والوقود، وكذا الاستهلاكية منها، حيث أنها لن تقف عائقا أمام الحكومة لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2017، كما سيوجه تعليمات لنوابه بالمجلس الشعبي الوطني بالتصويت لصالح الإجراءات التي تضمنها النص.

رحب عدد منهم بالقانون واعتبروه ضرورة لتجاوز المرحلة.. ندد آخرون به

وأضافت ذات المصادر أن قرار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جاء بعدما تسببت بعض مواد قانون المالية لعام 2017، المطروح على المناقشة بالبرلمان، خاصة منها التي تضمنت الزيادات في بعض الأسعار والرسوم، في انقسام نواب حزب الأفالان، ففي الوقت الذي رحب فيه عدد منهم بالقانون واعتبروه ضرورة لتجاوز المرحلة، ندد آخرون به واعتبروا التصويت على بنوده بالصيغة الحالية خيانة للشعب الذي انتخبهم، لكن يبقى التساؤل مطروحا حول إمكانية إقناع سعداني، بعض النواب الذين رفضوا التصويت لهذا المشروع وفق المواد التي جاء بها، خصوصا وأن بعضا منهم رفضوا ما وصفوه بخيانة الشعب الذي صوّت لصالحهم مادام أن هذا القانون استهدف بالدرجة الأولى جيوبهم من خلال الزيادات التي أقرّها بالنسبة للمواد الطاقوية التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن.

بالمقابل، لا يزال مشروع قانون المالية لـ2017 يثير ردود أفعال متباينة وجدلا كبيرا بين السياسيين والخبراء على حد سواء، ففي الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن الزيادات التي جاءت في هذا المشروع ستحارب بشكل فعال ظاهرة التبذير لدى الجزائريين، يرى آخرون أن وقعها سيكون صادما على الفئات الهشة التي يبقى لها كل الحق في الاستفادة من المواد الطاقوية التي تزخر بها الجزائر بأسعار مدعمة.

سارة. ب