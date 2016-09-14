توقع القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، أن تمارس السلطة الفلسطينية ضغوطا على الجزائر لإغلاق مكتب حماس، في وقت أشارت مصادر فلسطينية إلى تأجيل افتتاح هذا الأخير.

وكشف القيادي في حماس أحمد يوسف، عن موافقة الجزائر بشكل رسمي على طلب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، بفتح مكتب سياسي للحركة بالجزائر، مضيفا أنه ”يوجد للحركة مكتب بالجزائر يعمل بشكل غير رسمي منذ زمن طويل، لكن بعد الموافقة الجزائرية على طلب أبو مرزوق، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، سيعمل المكتب بشكل رسمي”.

في المقابل، توقع القيادي أن تمارس السلطة الفلسطينية ضغوطا على الجزائر لإغلاق المكتب، رغم أن السلطة الفلسطينية لم تصدر موقفا رسيما إزاء افتتاحه، مشيدا بمواقف الجزائر الداعمة للفلسطينيين، وقال أنه ”لطالما كانت أبواب الجزائر مفتوحة لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية”. لكن مصادر فلسطينية أخرى أشارت إلى أن السلطات الجزائرية طلبت من عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، خلال زيارته، تأجيل الحديث عن فتح المكتب بشكل رسمي خلال الفترة الراهنة حتى لا تتعرض الجزائر لضغوط دولية.

وأوضحت المصادر أن الحركة لها تمثيل جيد في الجزائر، وتتمتع بحرية كبيرة في التحركات، ولها ممثل رسمي، إلا أنه لا يأخذ صيغة أو شكل مكتب بشكل رسمي، على غرار ما كان في العاصمة السورية دمشق قبل اندلاع الثورة هناك.

وكان لـ”حماس” مكتب تمثيلي بالجزائر حتى عام 2011، تم إغلاقه بناء على قرار داخلي بالحركة تزامن مع توسيع مكتبها في مصر، وتربط الحركة بالجزائر علاقات طيبة تمثلت في أكثر من موقف، أبرزها رفض السلطات الجزائرية في جانفي 2009 اعتبار ”حماس” منظمة إرهابية.

أمين.ل