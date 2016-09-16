ضبط 4 تجار مخدرات وحجز أزيد من 178 كيلوغراما من الكيف

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني صباح أمس الجمعة، ببشار وتلمسان على التوالي، أربع تجار مخدرات مع حجز ما يفوق 178 كيلوغراما من الكيف المعالج، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه و”في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح أمس ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، تاجر مخدرات كان على متن سيارة سياحية محملة بكمية من الكيف المعالج تقدر بـ37.8 كيلوغرام”. كما ”ضبط عناصر الدرك الوطني لمغنية، ولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة تجار مخدرات، فيما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ141 كيلوغرام ومبلغ من المال بقيمة 80 ألف دينار جزائري”. ومن جهتها، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، محاولات تهريب أزيد من 30662 لتر من الوقود”، فيما حجز عناصر الدرك الوطني بكل من مستغانم وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ”957 وحدة من مختلف المشروبات وسيارة سياحية”. وعلى صعيد آخر ”أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة، 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية”.

ق.و