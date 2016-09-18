بن صالح في زيارة رسمية إلى فرنسا اليوم

يقوم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم، بزيارة رسمية إلى فرنسا، تدوم يومين، بدعوة من نظيره الفرنسي جيرارد لارشي، بمناسبة انعقاد الطبعة الأولى لمنتدى التعاون البرلماني بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي.

وتأتي هذه الزيارة عقب تلك التي قام بها إلى الجزائر، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، من 8 إلى 11 سبتمبر 2015، وكذا عقب اللقاءات البرلمانية والوزارية التي جمعت ممثلي البلدين سواء بالجزائر أو بفرنسا. كما تندرج الزيارة في إطار تبادل الوفود والزيارات، الذي أصبح تقليدا ثابتا بين البلدين، اللذان تجمعهما علاقات قوية ومتنوعة.

للتذكير، فإن المنتدى البرلماني، الذي ينعقد اليوم، يدخل في إطار تطبيق بورتوكول التعاون البرلماني، الموقع بين الغرفتين بالجزائر، في سبتمبر من السنة الماضية، وسيكون فرصة لتقييم التعاون بين الهيئتين، وبحث سبل وإمكانيات تعميقه وتوطيده، كما سيسمح للطرفين باستعراض العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

س. بوطالب