صنف سفير تونس بالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، إعلان الجزائر فرض رسوم على التونسيين الراغبين في دخول التراب الوطني، بالقرار ”السيادي” والخاص بالحكومة الجزائرية، الذي تحترمه تونس، وهذا بعد الجدل الكبير الذي خلفته عملية فرض الضريبة وعدم تراجع تونس عن قرارها. وأضاف السفير التونسي في الجزائر، في تصريح له لإذاعة ”موزاييك” التونسية، عقب إعلان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، تطبيق ضريبة مماثلة على الرعايا التونسيين عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، أن حكومة بلاده تعمل جاهدة من أجل إيجاد صيغ لتسيير عبور الجزائريين عبر الحدود، خاصة بالنسبة للسكان المتمركزين بالمناطق الحدودية الذين يتنقلون بصفة متكررة بين البلدين بحكم العلاقات التي ترتبط العائلات التونسية والجزائرية على حد السواء. وفي رده على سؤال خاص بإمكانية إلغاء الضريبة التي تفرض على الجزائريين الذين يتنقلون بعرباتهم إلى تونس، نفى السفير التونسي امكانية حدوث ذلك بقرار إداري تصدره الحكومة، موضحا أن البرلمان هو وحده من يمتلك هذا الحق. للتذكير فإن الضريبة مسجلة في قانون المالية التونسي الذي صوت عليه النواب وفرضته وزارة السياحة على جميع الرعايا الأجانب الذين يدخلون التراب التونسي عبر عرباتهم برا، كغيرهم، حيث يتواصل تطبيق الضريبة للعام الثاني على التوالي بعد أن أثارت تلك الضريبة احتجاجات في السنة الأولى من تطبيقها، وزادت حدتها هذه السنة وتطورت إلى محاولات غلق مواطنين جزائريين للمعابر الحدودية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة التونسية لجأت لفرض الضرائب على الأجانب لرفع مواردها المالية للخزينة العمومية، غير أن وضع الجزائر يختلف، لاسيما وأن هناك تعاون عميق تقوم به الجزائر مع تونس في الأمن ومكافحة الإرهاب.

شريفة.ع