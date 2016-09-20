دفع التضييق الأمني في الجزائر، بالمهاجرين غير الشرعيين المغاربة إلى السفر مباشرة عبر الجو إلى تونس، ومحاولة اختراقهم الحدود الليبية للالتحاق بالجماعات الإرهابية.

وكشفت مصادر أمنية تونسية، أن وحدات الحرس التونسي ببنقردان، نجحت أمس، في إلقاء القبض على مغربيين كانا يعتزمان التسلل إلى التراب الليبي، وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بهما من طرف فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان، ومحاكمتهما بتهمة مغادرة التراب التونسي خلسة. ويأتي القبض على المهاجرين المغربيين بعد تضييق مصالح الأمن في الجزائر، الخناق عليهم، حيث أوقفت في ظرف أسبوعين، 118 مهاجرا غيرا شرعيا يحملون الجنسية المغربية، ولا يتوفرون على وثائق، كانوا ينوون الالتحاق بليلبيا، حيث أوقفت قوات حرس الحدود بتلمسان، 84 مغربيا حاولوا التسلل إلى الجزائر للوصول إلى الحدود الشرقية ودخول الأراضي الليبية، ليضافوا إلى 34 مغربيا تم إيقافهم خلال الأسبوع الماضي، بتهمة الإقامة غير الشرعية بالجزائر.

أمين.ل