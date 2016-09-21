دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أول أمس، ثلاثة مخابئ، و23 قنبلة تقليدية الصنع، بكل من بومرداس وباتنة، حسب ما أفاده بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس.

وأوضح ذات البيان أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم السبت، ثلاثة مخابئ، و23 قنبلة تقليدية الصنع بكل من بومرداس، الناحية العسكرية الأولى، وباتنة، الناحية العسكرية الخامسة.

وأضاف المصدر أنه ”في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، الناحية العسكرية السادسة، 24 مهربا، وضبطت 7 شاحنات، وكمية جد ضخمة من المواد الغذائية تقدر بـ114.495 طن، كانت موجهة للتهريب ومحول كهربائي ومطرقتي ضغط وجهازي كشف عن المعادن”. أما بوهران، الناحية العسكرية الثانية، أضاف بيان وزارة الدفاع الوطني، ”أوقف عناصر الدرك الوطني 3 تجار مخدرات وبحوزتهم كيلوغرام من مادة الكوكايين، في حين أوقف حرس الحدود 11 مهاجرا غير شرعي بتلمسان”. وفي الأخير، أوضح البيان أنه ”وبعين تموشنت، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي”.

ن. ب