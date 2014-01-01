لعور لـ”الفجر”: أبوجرة بعيد عن المشهد القيادي وليس من حقه التكلم باسم الحركة

انتقدت قيادات من حركة مجتمع السلم تعاطي أصحاب مشروع التحالف الاندماجي الذي تم الإعلان عنه أول أمس، بسبب توجههم إلى الإعلام لطلب الانضمام إلى المشروع، مؤكدة أن هذه المسائل لا تناقش عن طريق الرسائل الإعلامية، فيما أكد آخرون أن الحركة منفتحة على كل المعطيات وكل ما يجد في الساحة السياسية من خلال مجلس الشورى. بارك القيادي في حركة مجتمع السلم فاروق طيفور، في اتصال مع ”الفجر”، مبادرة التحالف التي تمت بين حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، باعتباره مشروعا يهدف إلى توحيد الطبقة السياسية عشية الانتخابات التشريعية.

وبالمقابل نفى محدثنا لدى رده على سؤال متعلق بالدعوة التي وجهها رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب، إلى حمس للالتحاق بالمبادرة، تلقي أي طلب رسمي من أصحاب المبادرة، منتقدا طريقة الطرح، قائلا: ”عنواننا واضح والحركة لا تتعاطى مع الرسائل الإعلامية”، في حين أكد أن حركة مجتمع السلم لم تنقطع يوميا عن التواصل مع قيادات الحركة عبر تنسيقية الانتقال الديمقراطي وكذا وهيئة التشاور التي تجمع كل أطياف المعارضة، في إطار منظم يتم من خلاله مناقشة كل ما يجد على الساحة السياسية. بالمقابل، أكد القيادي في الحركة أن حمس غير ملزمة بعقد مجلس شورى استثنائي للفصل في مثل هكذا عرض، مؤكدا أنها منفتحة على كل القضايا والملفات التي تساهم في إثراء الساحة السياسية، مشيرا أن أي ملف سيطرح بشكل رسمي على الحركة سيتم مناقشته خلال اجتماع مجلس الشورى منتصف شهر جانفي القادم. وفي هذا السياق انتقد القيادي بحركة مجتمع السلم نعمان لعور، في اتصال مع ”الفجر”، التصريحات الصادرة عن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني، الذي حضر مراسيم التوقيع ولمح إلى إمكانية عقد مجلس شورى استثنائي للفصل في طلب جاب الله، بعد أن بارك هذا المسعى، مؤكدا أن طريقة المشاركة في التشريعيات القادمة تم الفصل فيها من طرف مجلس الشورى بترك الحرية للدوائر الانتخابية على مستوى الولايات من أجل عقد تحالفات، مضيفا أن أبو جرة سلطاني بعيد عن المشهد القيادي في الحركة ولا يمكنه التصريح باسم الحركة. وذهب نعمان لعور إلى نفس رؤية فاروق طيفور، حيث انتقد تعاطي أصحاب المبادرة عن طريق الإعلام، إلا أنه أكد أن حركة مجتمع السلم منفتحة على كل ما يجد في الساحة السياسية.