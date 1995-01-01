كشف رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أمس، عن بحثه عن تحالف جديد يجمع حزبه بحركة مجتمع السلم، إلى جانب حركة البناء التي من المنتظر أن تلتحق بالتشكيلتين الإسلاميتين، حيث شدد على أن هذ المرحلة تحتاج لتحالفات وتبادل في الرؤى وتحاور مفتوح من أجل خدمة مصلحة الشعب والدولة الجزائرية.

وثمن مناصرة خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة ”الجزائر”، مسألة التحالفات، وتحديد التحالف الاندماجي بين حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، معتبرا أن الخلافات بين أحزاب التيار الإسلامي بغض النظر عن كيفية تعامل الحزب معها، أمر طبيعي، لأن غير الطبيعي في نظر مناصرة هو سوء تسيير هذه الأحزاب.

وانتقد مناصرة بالمناسبة وجود كل مؤشرات التزوير، حيث أوضح أن الجزائر منذ سنة 1995 لم تشهد انتخابات شفافة، حيث امتازت الاستحقاقات بالتزوير مع اختلاف الدرجات، وبالرغم من ذلك - يضيف - وأن حزبه ضحية للتزوير إلا أنه يأبى مقاطعتها، انطلاقا من أن مشاركته هي أسلوب احتجاجي على هذا لوضع، في ظل غياب بديل آخر أولا، وحتى يكون هناك تغيير سلمي ديمقراطي ثانيا، مشيرا إلى أن السلطة تبحث عن عزوف الأحزاب عن المشاركة من أجل تمكين حزبيها الأرندي والأفالان من فرصتها، ليختتم جوابه بقوله ”ليس العيب فينا نحن المشككين في نزاهة الانتخابات، ولكن العيب في المزورين أنفسهم”.

ووجه رئيس جبهة التغيير، أمس، وابلا من الاتهامات لوزراء حكومة سلال التي تمارس الاحتيال رسميا، وتحديدا وزارتا التربية والصحة بسبب القرارات غير المدروسة، بعد الرضوخ لضغط التلاميذ والنصب على الشعب والمرضى بتسويق ”رحمة ربي” دون التحقق منها قبلا، ليعلل سبب دخوله التشريعيات بممارسة احتجاجه على التزوير عن طريق المشاركة، فيما كشف عن تحالف قيد التشاور بينه وبين حمس والبناء، بعد أن ثمن تحالف النهضة والعدالة والتنمية.

وأوضح مناصرة أن تمديد العطلة الشتوية تحت ضغط التلاميذ الذين خرجوا للشارع، قرار ليس عاقلا وسلوك خاطئ للوزير، حيث وصفه أيضا بـ”غير مدروس”. وشدد المسؤول الحزبي على أن قرارات كهذه من طرف وزراء الحكومة تضر بمصداقية الجهاز التنفيذي ككل، حيث أشار في خضم مداخلته إلى اكتشاف ”رحمة ربي” الذي تم تسويقه في الصيدليات للشعب وتقديمه للمرضى دون القيام بإجراءات وتحاليل حول هذا المكمل الغذائي، حيث اعتبر أن ذلك ”نصب حكومي رسمي” على الشعب الجزائري من قبل هيئة حكومية تحافظ على صحة المرضى وتقدم خدمات صحية.