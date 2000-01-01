تلقى تاجر من الحميز بالجزائر العاصمة تهديدا أثناء خروجه من المسجد من طرف مسبوق قضائيا بالإرهاب بالخطف وتسديد 50 مليون سنتيم فدية مالية، وطالبه بإيصال المبلغ إلى عناصر ”كتيبة الفاروق” فصيلة ”الفرقان”، فأودع الضحية ضده شكوى والتمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة ضده عشر سنوات سجنا نافذا بتهمة بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وجنحة التهديد المصحوب بإيداع مبلغ من النقود، لتخرج المحكمة بعد المداولات بإصدار حكم البراءة في حقه.

وأودع ”ن. رشيد” الضحية في الملف شكوى لدى فرقة مكافحة الإرهاب والتحريض قسم الشرق بالحميز في 14 ماي 2015 حول تهديدات من طرف جماعة إرهابية مسلحة بالخطف وتسديد مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم، حيث طالبه حسب إفاداته شخص يجهل هويته بتسديد فدية باسم الجماعات الإرهابية المسلحة وأنه على اتصال دائم بالإرهاب وسيعود إليه الأيام القليلة القادمة من دون أن يحدد له موعدا لذلك. وتوجه الضحية بعد ما يقارب الشهر من إيداعه الشكوى الأولى لإطلاع مصالح الأمن بانه تعرف في الثاني جوان 2015 على هوية الشخص الذي تلقى منه التهديدات وهذا أثناء تواجده بمدينة القادرية بولاية البويرة حيث شاهد سيارة من نوع ”رونو ميڤان” زرقاء اللون وكان يقودها هو وأكد له مقربوه أنه يدعى ”س. حمزة” من بلدية القادرية ومسبوق قضائيا بالإرهاب بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة.

ونفى ”س. حمزة” معرفته للضحية والتقائه ومطالبته بتسديد فدية، مؤكدا أنه لم يسبق له الذهاب لمنطقة الحميز بالدار البيضاء وليست لديه علاقات بالجماعات الإرهابية المسلحة بكتيبة ”الفاروق” فصيلة ”الفرقان” مشددا على أنه هو من أطلع مصالح الأمن بمشاهدته أفراد الجماعة الإرهابية بجبال الأخضرية وهم يقيمون مع عائلته قام معترفا بتورطه سابقا في قضية إرهابية وهو في سن 19 سنة وتمت إدانته فيها بخمس سنوات سجنا قضى ثلاثة منها وشهرا، وبعد خروجه من المؤسسة العقابية تحسنت سيرته وأصبح متعاونا مع مصالح الأمن.

وأنكر ”س. حمزة” إرساله أية رسالة خطية لـ”ن. رشيد” وقال إن الخط المحررة به الرسالة التي تلقاها الأخير ليس خطه ولم يهدده باسم الجماعة الإرهابية وأنه لا ينتمي إلى أي جماعة مسلحة أخرى.

وأوضح ”ن. رشيد” أنه سبق له وأن تعرض للتهديد عن طريق رسالة خطية مختوم عليها اسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال المنطقة الثانية ”كتيبة الفاروق” سنة 2000 طالبته بتسديد مبلغ 500 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن المتهم في قضية الحال من منطقة الأخضرية من مواليد 1982 وهو من هدده وهو بصدد الخروج من المسجد، بالاختطاف ودفع فدية بقيمة 50 مليون سنتيم.