أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون” على لسان القائد العسكري المكلف بناحية إفريقيا، عن الانتهاء من العمليات العسكرية التي قادها ضد فلول تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام ”داعش” بالأراضي الليبية.

ونقلت أمس صحيفة ”لو فيغارو” الفرنسية، تصريح البنتاغون، مساء يوم الثلاثاء، بأن العمليات العسكرية التي أطلقت ضد تنظيم الدولة داعش، منذ بداية شهر أوت المنصرم قد انتهت.

ونقلت الصحيفة الفرنسية التي تتابع الشأن الليبي، أن البنتاغون أكد أن العمليات نجحت وحققت الأهداف المرجوة، وذلك بالتعاون مع الطرف الليبي، حيث تم إبعاد خطر داعش بالمنطقة. وكان رئيس الحكومة الليبية فايز السراج قد أعلن يوم السبت المنصرم عن تحرير مدينة سيرت التي كانت بين معاقل الجماعات الإجرامية، بعد أشهر طويلة من القتال والمطاردة.

ولا تزال الأوضاع بليبيا مضطربة في بعض المقاطعات بسبب توغل الإرهاب، علما أن تلك العمليات التي أطلقها البنتاغون تسببت في فرار فلول الإرهابيين من ليبيا نحو بعض بلدان الجوار وفي مقدمتها تونس ومالي، أما الجزائر فقد واجهت الأمر بنشر عدد كبير من الجنود على مستوى الحدود.