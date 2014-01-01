أفادت مصادر مطلعة لـ”الفجر” أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، سيقوم بزيارة إلى الجزائر مطلع الأسبوع القادم، في إطار مواصلة الجزائر لسلسة الحوارات الهادفة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الليبية وتحضيرا لاجتماع مرتقب بالجزائر الأسبوع القادم.

وبحسب ما نقلته نفس المصادر يرتقب أن يحل خلال الساعات القليلة القادمة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في زيارة ثانية له إلى الجزائر للقاء مختلف المسؤولين وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل توافقي سياسي بين جميع أطراف الأزمة الليبية من شأنه أن ينهي معاناة هذا البلد الجار. وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أيام فقط على زيارة قام بها اللواء خليفة حفتر إلى الجزائر التي أكدت له خلالها تمسكها بحل سياسي يقوم على المصالحة والحوار بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا. وتعتبر هاتان الزيارتان هامتين لمسار الحوار الليبي، خاصة وأن اللواء خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي كليهما طرفان فاعلان في منطقة الشرق الليبي، كما أن التقارب في وجهات النظر بين رئيس المجلس الانتقالي الليبي فائز السراج ورئيس مجلس النواب من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في الدفع بالأزمة الليبية إلى الحل من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إنشاء مؤسسات وطنية ليبية قوية في مقدمتها مؤسسة عسكرية قادرة على السيطرة على الوضع أمنيا ومكافحة الإرهاب الذي ينخر هذا البلد وجيرانه كتونس والجزائر. وتأتي هذه الزيارة في وقت أكدت فيه الجزائر على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال عزمها على مواصلة بذل كل مجهوداتها من أجل إيجاد حل سياسي يضمن وحدة الشعب الليبي وسلامته الترابية وسيادته.