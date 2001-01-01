يرأس اليوم وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، الوفد الجزائري في الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإسباني حول المسائل الأمنية بمدريد. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هذه الدورة الأولى التي سيترأسها مناصفة عن الجانب الإسباني كاتب الدولة للشؤون الخارجية إيغناثيو إييبانيث امتداد للمشاورات الثنائية المنتظمة رفيعة المستوى القائمة بين الجزائر وإسبانيا المرتبطتين بمعاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون، وقعت بمدريد يوم 8 أكتوبر 2002 من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس حكومة المملكة الإسبانية خوسي ماريا أزنار. وسيتطرق الطرفان بالإضافة إلى المسائل السياسية والأمنية منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى المواعيد الثنائية المرتقبة منها تحضير الدورة الـ7 للاجتماع رفيع المستوى المقرر خلال السداسي الثاني من سنة 2017 بالجزائر العاصمة”، يضيف ذات البيان. و أوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الاجتماع ”سيكون أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية والهجرة”. وسيحضر ملف الهجرة في محادثات الجانبين، إذ ترتبط الجزائر مع السلطات الإسبانية بمشاورات دورية من أجل السعي لترحيل المقيمين بطريقة غير قانونية من الجزائريين ولكن بدون أن تعرف عدد الأشخاص التي تحاول السلطات الإسبانية ترحيلهم، وهو الأمر ذاته الذي يحاول من خلاله مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبكل الطرق الضغط على الحكومة الجزائرية من أجل ترحيل الجزائريين المقيمين بطرق غير شرعية في أوروبا، رغم أنه في كل سنة ترحل البلدان الأوروبية أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى الجزائر.