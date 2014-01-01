استرجعت قرية آث أحمد بأعالي دائرة عين الحمام بتيزي وزو أمس الذكرى الأولى لرحيل الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد وبقدر ما توافد الآلاف من المواطنين من مختلف جهات الوطن إلى مسقط رأس آيت أحمد وضريحه بالقرب من جده الشيخ محند والحسين لاسترجاع مآثر هذا الرجل الثوري والسياسي اللامع، فإنه تم تسجيل ظهور محتشم لبعض الشخصيات السياسية المسؤولة لاسيما بالأفافاس، حيث تم فقط مشاهدة الأمين العام للحزب عبد المالك بوشافة الذي أثنى بالدور الريادي لآيت أحمد الذي اعتبره الرجل السياسي المحنك والثوري الفذ والرجل الفكري الانساني وهذا في ظل امتناع آخرين من التنقل إلى القرية التي أعدت بالمناسبة برنامجا ثريا لذكرى وفاة ابنها البار آيت أحمد من خلال جلب لخوان لتلاوة القران على روحه. يحدث هذا في ظل النزيف الداخلي الذي يعيشه الأفافس لاسيما بعد إقصاء أحد قياديي الحزب، رشيد حاليت ما فتح المجال واسعا لحالة التفتيت التي قد تزحف حسب بعض المصادر إلى قيادات سياسية أخرى في الأفافاس لرفضها مواصلة العمل السياسي داخل جبهة القوى الاشتراكية لعدة أسباب من بينها الفراغ الذي تركه رحيل حسين آيت أحمد داخل الحزب والذي تواصل لسنة كاملة دون الوصول الفعلي إلى من سيدس هذا الفراغ أيام فقط عن أهم موعد انتخابي بالجزائر. هذا وينتظر أن يتم اليوم السبت تنظيم لقاء موسع بقاعة الأطلس لمنتخبي ومناضلي الأفافاس من أجل التطرق إلى الوضع السياسي الرهن للبلاد وكذا دراسة عدة نقاط أهمها الاستحقاقات المقبلة وكذا الوضع الداخلي للحزب في ظل الانشقاق الحاصل فيه.