أكدت الجزائر على لسان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بمدريد حرصها على تعزيز شراكته مع جميع البلدان التي يقيم معها علاقات تقليدية للتعاون والتبادل”. وأكد مساهل الذي ترأس مناصفة مع كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية ايناسيو ايبانيز الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الاسباني على أهمية هذا الحوار الاستراتيجي مع إسبانيا. وأكد من جانب آخر أن هذا اللقاء سمح للجانبين باستعراض المسائل التي تهم البلدين في المنطقة وخارجها والتحديات التي تواجهها ”سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو الأزمات التي تعرفها هذه المنطقة” من أجل التوصل ”في إطار زخم تضامني بين بلدان الجوار لمرافقة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة قصد إيجاد حلول نهائية لهذه الأزمات”. كما أشار الوزير في هذا الصدد إلى ”الجهود التي تبذلها الجزائر فيما يخص حالة ليبيا من أجل مرافقة الليبيين في إطار حوار مباشر فيما بينهم”.