طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الجزائر بضرورة فتح معبر ”إيسين” الحدودي مع الجزائر والسماح بدخول المسافرين الليبيين إليها من المعبر. وأوضح عضوا المجلس البلدي غات أن السراج قام بزيارة لمنفذ إيسين واطلع على المعاناة التي يعانيها حرس المنفذ والسرايا الحدودية التي تقوم بحراسة المنافذ البرية مع الجزائر. وأضاف أن السراج وعد بتفعيل كافة الأجهزة الأمنية الحدودية في غات لتقوم بدور فعال في ضبط الهجرة غير الشرعية ومنع دخول الارهابيين إلى ليبيا. كما تفقد مستشفى غات العام، حيث تعهد بتوفير احتياجات مرافق المستشفى وبسد الاحتياجات للأزمة وذلك لانعدام الطواقم الطبية والكوادر الفنية بالإضافة إلى احتياجات المستشفى إلى الأجهزة والمعدات فتلك المشاكل دفعت الليبيين إلى التداوي مستشفيات إليزي وتمنراست بالجزائر. لكن زيارة السراج لم تمر مرور الكرام على السكان فقد فوجئ أثناء زيارة لمدينة غات جنوب غرب البلاد، برفع ليبيين صور الرئيس السابق معمر القذافي والأعلام الخضراء. وتظاهر أهالي غات احتجاجاً على زيارة السراج، في تعبير واضح عن رفضهم للحكومة وللزيارة، وعدم تعويلهم على أية قرارات قد يتخذها لتحسين الوضع في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية. وتعاني مدينة غات جنوب غرب ليبيا من انعدام الخدمات الصحية والماء والكهرباء وتعيش على مساعدات تقدمها الجزائر ومنظمات دولية منذ عام 2011. وعقد السراج اجتماعا مع عدد من أعيان غات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، في الزيارة التي استغرقت ساعات.

وقال رئيس حكومة الوفاق، المدعوم من الأمم المتحدة، فائز السراج إن زيارته إلى مدينة غات تأتي في إطار تواصله وزياراته لكافة المدن والمناطق الليبية للوقوف على احتياجاتها. وفي ماي 2013 قررت الجزائر غلق حدودها البرية مع ليبيا بشكل كامل خوفا من تسلل المجموعات الإرهابية النشطة في ليبيا وتهريب السلاح لتعود شهر ديسمبر 2014، فتح الحدود في شكل استثنائي، أمام الحالات الإنسانية.