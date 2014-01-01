عرف موسم الحج هذه السنة الكثير من التحسن في إطار الإجراءات الجديدة التي اتخدتها الحكومة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكل الوزارات الفاعلة لإنجاح ما أطلقت عليه الوصاية ”حج الكرامة للحجاج” الجزائريين.

ومن بين الاجراءات الجديد عصرنة أنظمة تسيير الحج بعد أن عرف هذا الملف الحساس في السنوات الماضية العديد من الاختلالات مقارنة بالدول العربية الأخرى المؤدية لفريضة الحج، فيما تبقى بعض النقائص موجودة تسعى وزارة محمد عيسى إلى الحد منها تدريجيا غضون سنة 2019 كأقصى تقدير، هذا وأكد خبراء في المجال أن الجزائر لاتزال بعيد نوعا ما عن حج الكرامة بالرغم من كل الإجراءات الجديدة التي قامت بها داعين في الوقت ذاته إلى الابتعاد عن تسييس ملف الحج وتكوين مؤطرين لهم كفاءات عالية.

السوار الإلكتروني.. بعيد عن ثقافة الحجاج

عمدت السلطات السعودية إلى استحداث ”السوار الالكتروني” لفائدة حجاج البيت الحرام الذين سيحملونه كجهاز أمن إلكتروني، سعيا منها لتفادي تكرار حوادث التدافع أثناء أداء شعائر الحج، الأمر الذي أدى إلى لجوء الجزائر إلى مواكبة هذه التكنولوجية للتعرف على حجاجها أينما وجدو، كما أن هذه التكنولوجيا من شأنها مساعدة السلطات على معالجة الحجاج والتعرف عليهم، وسبق لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية أن أقرت الزامية حمل السوار لكل حاج جزائري يطير إلى البقاع المقدسة، بالإضافة إلى أنه تم التخطيط إلى تزويد الحجاج الموسم المقبل بسوار إلكتروني مقاوم للماء ومرتبط بجهاز تحديد موقع ”جي بي أس”، وسيحمل المعطيات الشخصية والطبية للحاج.

إلا أن العملية حسبما أكده أهل الاختصاص فاشلة كون الحجاج ليست لهم ثقافة ووعي تمكنهم من استخدام هذا السوار.

الإسكان الإلكتروني يخلط الأوراق ويبيت 47 حاجا في العراء

مكن الإسكان الالكتروني الحجاج الجزائريين من تقليص مهمة التنقل والحجز عن طريق الوكالات السياحية التي طالما تماطلت هاته الأخيرة في تلبية رغباتهم، حيث ستمكن هذه العملية من ربح الوقت وتخفيض الضغط المسجل خلال السنوات الماضية في مجال اسكان الحجاج. ومن خلال عملية الإسكان الالكتروني، ستمنح الفرصة للحجاح الجزائريين من اختيار الفنادق المراد التوجه إليها بمكة المكرمة وكذا الطابق ورقم الغرفة ومعرفة الأشخاص الذين سيتقاسمون مع الحاج غرفته، وفي وقت سابق توعد الديوان الوطني للحج والعمرة بتعميم عملية الإسكان الإلكتروني لتشمل الفنادق المتواجدة بالمدينة المنورة، بعدما كانت العملية مقتصرة على الفنادق المتواجدة بمكة المكرمة فقط.

إلا أن العملية فشلت أيضا بعد أن تم تسجيل خلال سجل موسم الحج سنة 2016 فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن اكتشف 47 حاجا وبعد وصولهم إلى مطار ”نايف” بالسعودية، أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل وكالة ”باشا” للسياحة والأسفار، التي التهمت 85 مليونا من أموالهم، لتنقلهم إلى العراء بالسعودية، وهو الخبر الذي نزل على الحجاج كالصاعقة، لتتدخل السلطات السعودية على وجه السرعة للتكفل بالجزائريين، الذين ينحدر معظمهم من منطقة الجنوب، كما أعطى الديوان الوطني للحج والعمرة تعليماته بشكل استعجالي وطارئ لإقصاء الوكالة حينها، وتم إقصائها من تنظيم الحج والعمرة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدعية اتجاهها.