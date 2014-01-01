أضحت حالة الاستنفار على الحدود مع مالي وليبيا وتونس والمغرب مؤشرا هاما على الخطر الذي ما زالت التنظيمات الإرهابية تشكله على الجزائر، دفع مرات إلى رفع حالة التأهب الأمني خلال العام 2016 إلى درجة واحدة ما قبل حالة الحرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحييد التنظيم الإرهابي جند الخلافة من المشهد الأمني بصفة واضحة في الجزائر، إلا أن تعامل عناصر الجيش للقضاء على تنظيم داعش الذي لم يتمكن من إيجاد موطئ قدم له بأعماق الوطن يعكس أنها تنظر إليه كتنظيم خارجي أكثر خطورة، ودفع إلى رفع درجة التأهب الأمني عبر الحدود الجزائرية مع بلدان الجوار إلى مصاف درجة ما قبل ”حالة حرب”، وترافق ذلك مع خرجات متعددة لنائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، إلى الولايات الحدودية حيث دعا وحدات الجيش إلى الحفاظ على الجاهزية التامة لمواجهة الطوارئ المتصلة بالإرهاب، للحفاظ على السيادة الوطنية موجها في الآن ذاته رسائل للداخل كما الخارج، تفيد بأن الجيش الوطني بإمكانه إحباط المخططات الإرهابية مهما كان خطرها.

وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة خطر التنظيم الإرهابي ”داعش” الذي لن يعرف توسعا جديدا في ليبيا خصوصا بعد القضاء على إرهابيي سرت ولكن تواجده في هذا البلد يشكل خطرا على المنطقة، مستندة إلى تفكيك الجزائر وتونس خلايا دعم وحجز أسلحة مهربة من ليبيا. وبإزاء ذلك عززت قوات الجيش الوطني منذ عام، من تواجدها في مناطق الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر، إضافة إلى المنطقة القريبة من ليبيا للحيلولة دون تسلل الإرهابيين ولإحباط عمليات تهريب الأسلحة.وتشير بيانات وحدات الجيش الوطني الشعبي الصادرة بشكل يومي عن توقيف عدد من الإرهابيين واسترجاع أسلحة وقذائف كانت لتشكل خطرا على أمن الجزائر. وفي ظرف ستة أشهر كشفت حصيلة رسمية عن وزارة الدفاع الوطني، أفادت بأن وحدات الجيش قضت على 99 إرهابيا وأوقفت 50 آخرين خلال الفترة بين جانفي وجوان الماضيين.

ولم يجد تنظيم ”داعش” موطئ قدم في الجزائر مقارنة مع دول الجوار ولغياب منخرطين في صفوفه ببؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، إذ تكشف العمليات الأمنية الناجحة التي يقودها الجيش بالجبال والأحراش أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أو توقيفهم ينتمون إلى بقايا تنظيم القاعدة وقدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أرقاما عن عدد الجزائريين في صفوف داعش، وقال في تصريحات صحفية إن ”عدد الجزائريين في صفوف تنظيم داعش لا يتجاوز 100 شخص وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول مجاورة دون أن يسميها”.

واعتبر محمد عيسى أن ”الشباب الجزائري المغرر بهم والذين التحقوا بصفوف التنظيم الدولة يمثلون قلة قليلة للغاية”. وتركز الحكومة على مدى قدرة أئمة المساجد على مواجهة التطرف الديني، وأوضح وزير الشؤون الدينية أن ”المسجد اليوم أصبح محصنا نهائيا ولا يمكن لأي جهة أو تنظيم استغلال الشباب الجزائري وتجنيده في صفوفه لأن الدولة ساهرة على الحفاظ على المساجد من التطرف والغلو”. واعتبر عيسى أن ”وسائط التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت هي الوسيلة المستعملة من طرف تنظيم الدولة لتجنيد الشباب وليس المسجد”.