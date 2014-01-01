رغم أنها لا تريد الاعتراف بفشلها في تحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر بقدر ما تسهب في انتقاد السلطة، إلا أن المعطيات تؤكد أن سنة 2016 لم تكن سنة موفقة بالنسبة للمعارضة بعد إجماع على فشل ثاني أكبر تجمع لها ودخولها في صراعات خفية غذتها حرب الزعامة ورياح تشريعيات 2017.

لم يكن من السهل جمع المعارضة في مكان واحد، بعد فشل تجارب التسعينيات التي خاضها جمهوريون وديمقراطيون، انفلقت حياتها قبل نضح الفكرة، ثمنا لصراعات حول من يتزعم المعارضة، ومن يكون الند في حواره مع السلطة.

حقق لقاء زرالدة سنة 2014 أكثر من نجاح، فكان بمثابة إعلان عن ميلاد ما يمكن وصفه بالمشروع الوطني تكون فيه السلطة طرفا كبقية الأطراف. وكان أكثر من ناجح من حيث رمزيته، حيث جمع بين الخصوم وقارب بين الأضداد وبنى جسرا جديدا في العمل السياسي، يربط حركة التواصل وسط المعارضة، من دون النظر إلى الهوية السياسية.

إلا أن هذا الحلم سرعان ما بدأ يتلاشى وسط ضغط من السلطة التي تتهمها المعارضة دوما بالتضييق وعرقلة نشاطها الذي حال فعلا دون خلق حركية، ففشلت في تحقيق التفاف شعبي لم يحتضن حتى مشروع السلطة بسبب تطليقه للعمل السياسي وفقدانه الأمل في أي تشكيلة سياسية، إلا أن المعارضة كانت تعول بشدة على لقاء زرالدة أو ما سمي بـ”مزفران 2” الذي نظم نهاية شهر مارس بالتوازي مع لقاء آخر للموالاة، فكان هذا اللقاء بمثابة تأكيد على ”اضمحلال” هذا المسعى بسبب الغيابات التي طبعته منهم رؤساء الحكومات السابقين كمولود حمروش وسيد أحمد غزالي، إضافة إلى الرئيس السابق اليمين زروال وحزبي جبهة القوى الاشتراكية والعمال المعارضين عكس النجاح الذي حققه التجمع الأول. وبالرغم من ذلك أعلنت المعارضة على نجاح لقائها لأنه خيب آمال ”من كانوا يراهنون على تفكيكه، كما انه شهد حضور جميع القوى الحية الفاعلة والتي لها امتدادات شعبية”.

وبعد هذا التاريخ لم يلتئم شمل المعارضة إلا مرات قليلة بفعل انشغالات وحتى استقالات، على غرار رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بسبب قرار مشاركة غالبية أعضائها في التشريعيات القادمة، فغرقت المعارضة في التوصيف والتنديد بكل إجراء تقوم به السلطة.

بالمقابل، يؤكد متتبعون للشأن السياسي في الجزائر أن مشروع المعارضة سيشهد المزيد من التصدر في صفوفها، خاصة بعد قرارها دخول المعترك الانتخابي رغم اعترافها بالتزوير وتراجعها عن انتقاد السلطة والمطالبة، متحججة بحماية الأمة الجزائرية من ذهنية وممارسات النظام السياسي.

بالمقابل يؤكد آخرون أن سباق التشريعيات سيخلق منافسة حداة بين الأحزاب المشكلة للهيئة الأمر الذي سيضع مشروع تحقيق الانتقال الديمقراطي في خانة الخطر أو سيعجل بظهور مشاريع أخرى ستظهر بظهور معطيات جديدة في ظل ما سيكشفه المستقبل.

بالرغم من المشاكل التي تتخبط فيها، شكلت المعارضة داخل قبة البرلمان ضغطا كبيرا باعتراف الخصوم، بعد أن دافع النواب المحسوبون على المعارضة باستماتة على المشاريع التي حذروا من انعكاساتها السلبية على الجزائريين، إلا أن مسعاهم سرعان ما يقابل برد فعل من نواب الموالاة، في حين واصل النواب توجيه مساءلات لم تقدم ولم تؤخر في تحسين الواقع.