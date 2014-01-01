تجديد الثقة في سلال وإنهاء مهام 5 وزراء تعيين 3 جدد وضم وزارتين

شهدت سنة 2016 تعديلا حكوميا جدد من خلاله رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ثقته في الوزير الأول عبد المالك سلال للمرة الخامسة على التوالي بعد إجرائه لتعديل حكومي جزئي في جوان الماضي، مس العديد من الوزارات، حيث استغنى رئيس الجمهورية عن أسماء وجدد الثقة في أخرى وأعطى الفرصة لوجوه جديدة قصد إعطاء نفس جديد لعمل الحكومة التي تواجهها تحديات كبيرة مع استمرار تراجع أسعار النفط.

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك الحكومة في سنة 2016 مست 6 قطاعات وزارية، عين خلالها 3 وزراء جدد بحكومة سلال 5، وإنهاء مهام 5 آخرين بينهم معمرين بالحكومة على غرار عميد الوزراء ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج” عمار غول، الذي يعد الحليف السياسي للرئيس بوتفليقة بعد أن عمر أكثر من 15 سنة حمل فيها العديد من الحقائب الوزارية.

وشمل التعديل الحكومي الذي أقره الرئيس بوتفليقة كلا من وزارات الفلاحة، السياحة والعلاقات مع البرلمان والمالية والطاقة، في حين تم تحويل آخرين، وضم وزارة الأشغال العمومية مع وزارة النقل، كما أنى الرئيس مهام 5 وزراء كل من وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ووزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ووزير الطاقة صالح خبري ووزير السياحة عمار غول ووزير الفلاحة أحمد فروخي، كما تم إنهاء مهام عبد الوهاب نوري من الموارد المائية وتعيينه في السياحة، وتعيين عبد القادر والي وزيرا للموارد المائية بعد إنهاء مهامه من الأشغال العمومية، وتعيين نور الدين بوطرفة وزيرا للطاقة.

وتبرز الحركة الجزئية في سلك الحكومة خروج 3 وزراء أمضوا سنة واحدة فقط على رأس وزاراتهم وهم وزير المالية بسبب تخبط الأخيرة في تناقضات كبيرة وتصريحات خطيرة، بالإضافة إلى فشل وزارة المالية في تسيير القطاع المالي في ظل أزمة نفط هزت خزينة الدولة، بالإضافة إلى وزير الطاقة الذي لم يستطع تحريك عجلة قطاعه ولو بنسبة صغيرة منذ خلافته لسالفه يوسف يوسفي، حيث فشل فشلا ذريعا خلال توليه مسؤولية القطاع، في حين جاء إنهاء مهام وزير الفلاحة أحمد فروخي مفاجئا، خاصة أن الرجل استطاع إعطاء نوع من الحيوية في هذا القطاع الهام، في الوقت الذي ربط متتبعون إنهاء مهام وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بالصراع الذي اشتد بينه وبين الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، والذي وصل إلى قبة البرلمان، الأمر الذي أدى إلى تعيين نائبة ولد خليفة غنية إيداليا مكانه.

وجدد الرئيس بوتفليقة الثقة في عدد من الوزراء على غرار وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير الصحة عبد الملك بوضياف، ووزيرة التربية نورية بن غبريط ووزيرة التضامن مونية مسلم، بالإضافة إلى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير العدل الطيب لوح ووزير التجارة بلعايب والوزيرة المنتدبة طاغابو.

فيما تم ضم وزارة الأشغال العمومية للنقل تحت إمرة بوجمعة طلعي، كما تميز التعديل باستحداث منصب وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى بوضياف معتصم. وتم تعيين بوعلام بسايح وزير دولة مستشار خاص ممثل شخصي لرئيس الجمهورية.