بوتفليقة يجري ثالث تعديل دستوري منذ توليه الحكم

شهدت سنة 2016 تعديلا دستوريا يعد الثالث في عهد الرئيس بوتفليقة، حيث مر مشروع التعديل طيلة أربع سنوات ونصف بمراحل عديدة، وبقي محل شد وجذب بين السلطة والمعارضة التي رفضت الانخراط في مشروع الإعداد تحت عنوان رفضها استئثار السلطة التنفيذية به.

ووقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مارس الماضي، رسميا على القانون المتضمن للتعديل الدستوري الذي جرى التصويت عليه في البرلمان في فيفري المنصرم في جلسة علنية بقصر الأمم، ترأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، حيث صوت 499 نائب من بين 517 نائب حضروا جلسة التصويت بـ”نعم” فيما رفض اثنان وامتنع 16 آخرون عن التصويت.

وأظهر الموقف من تعديل الدستور انقسام قوى هيئة التشاور والمتابعة التي تضم قوى المعارضة الرئيسية، حيث صوت نواب حركة البناء الوطني لصالح التعديل، فيما سجلت حركتا ”حمس” و”النهضة” وجبهة ”العدالة والتنمية” و”الأفافاس” رفضها للدستور الجديد، مؤكدة أنه يعبر عن توجهات أصحابه، وأنه لا يحمل الأفكار والتوجهات التي عبرت عنها الأحزاب السياسية في الاستشارات التي نظمتها السلطة بداية من صيف 2011، بخصوص تعديل الدستور، مشيرة إلى أن الدستور الذي عرف أطول عملية تحضير ليس توافقيا ولا إصلاحيا.

ورغم أن الرئيس بوتفليقة حاول أن يكون دستوره توافقيا من خلال توجيه عديد الدعوات لأحزاب المعارضة من أجل المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، وخاصة تلك التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت أفريل 2014، والتي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى إلا أن أحزاب المعارضة رفضت المشاركة في هذه المشاورات، رغم الدعوات المتكررة التي وجهها الرئيس، الذي قال أكثر من مرة إن الباب يبقى مفتوحا أمام المعارضة من أجل المساهمة في إثراء مسودة الدستور، وإن هذا الأخير هو دستور دولة، وليس دستور شخص، إلا أن المعارضة بقيت على موقفها الرافض المساهمة في مسار تعديل الدستور.

ولا يعد تعديل الدستور الأول، فقد سبقه تعديلان قام بهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وصادق عليهما البرلمان، وتم التعديل الأول في 2002 تحت ضغط احتجاجات منطقة القبائل بالتنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، ثم كان تعديل 2008 الذي فتح العهدات الرئاسية.

وعرفت الجزائر في ظرف ثلاث وثلاثين سنة وتحديدا منذ الاستقلال وحتى 1996، تاريخ إصدار الدستور الحالي، أربعة دساتير أي بمعدل دستور كل ثماني سنوات وهو ما يمثل شاهدا على حيوية المجال السياسي في الجزائر وسرعة تحولاته. ومن أهم ما جاء به الدستور الجديد هو إمكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة، وشدد على ضرورة تعزيز الحقوق والحريات الفردية الجماعية وقمع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يؤكد الدستور على استقلالية السلطة القضائية وأن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلالية هذه السلطة، وبالإضافة إلى ذلك يكرس الدستور حرية الاستثمار والتجارة وتعزيز أخلقة ممارسات الحكامة الاقتصادية وكذا تشجيع تحقيق التنوع الاقتصادي.