ينزل اليوم وزير العدل، حافظ الأختام ضيفا أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة موسعة للرد على كل الإستفسارات المتعلقة بعصرنة العدالة الجزائرية، وهذا في إطار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان الدائمة للمجلس، حيث تنظم اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، جلسة استماع، مع وزير العدل، في وقت أكد أمس المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الحكيم عكة أن استعمال تقنية السوار الإلكتروني يعد خطوة ”كبيرة” تمهد مستقبلا لتعويض الحبس الاحتياطي، حيث يعني في هذه المرحلة تعويض إجراء الرقابة القضائية فقط. وقد شرعت أمس المحكمة الابتدائية بتيبازة رسميا في استعمال السوار الإلكتروني في تجربة تعد الأولى عربيا والثانية إفريقيا تجسيدا لبرنامج إصلاح العدالة وعصرنتها من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال حسب المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الحكيم عكة.