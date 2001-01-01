أعلن متحدث باسم وزارة الأمن في مالي، أن عاملة إغاثة فرنسية سويسرية اختطفت، بعد ظهر يوم السبت، في مدينة جاو بشمال البلاد. وأفاد بابا سيسيه بأنه لم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء العملية أو سبب اختطاف عاملة الإغاثة. وشهدت مالي في السنوات الأخيرة هجمات لمقاتلين متشددين لا سيما في الشمال، ولا تزال بعض مناطق شمال البلاد خارج سيطرة السلطات والقوات الأجنبية المتواجدة في البلاد لطرد المجموعات المتطرفة. وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن الخارجية الفرنسية تتابع تقارير عملية الاختطاف، وأنها تحاول التحقق من المعلومات. وقالت محطة إذاعية محلية في جاو إن عاملة الإغاثة كانت تعمل في منظمة غير ربحية، تساعد الأطفال الذين يعاون من سوء التغذية. وأضافت المحطة أن العاملة اقتيدت على أيدي مجموعة من الرجال على متن شاحنة إلى وجهة غير معلومة.