”انخراط الجزائريين في ”داعش” لا يتجاوز العشرات”

جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، التزام الجزائر من أجل صيانة أمنها وأمن دول الجوار وتقديم التعاون والمساعدة اللازمين لمكافحة الإرهاب والتصدي له، مشيرا أن للجزائر تجربة في مجال مكافحة الإرهاب، مستشهدا بقلة انخراط الجزائريين في داعش، حيث يعد الأضعف في العالم ولا يتجاوز العشرات فقط.

قال لعمامرة، بمناسبة نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الدولية، ”أن الجزائر هي عامل استقرار في المنطقة وتعمل على تقاسم تجربتها في مكافحة الإرهاب مع إفريقيا والمجتمع الدولي، خاصة وأنها دولة رائدة في هذا المجال”. واعتبر الوزير، أن الجزائر عامل استقرار في المنطقة وراعية لجهود التضامن الإقليمي ومصدر للأمن والاستقرار أيضا، وهي لا تبخل في تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب، مذكرا بالثمن الجسيم الذي دفعته في سبيل القضاء عليه طيلة عشرية من الزمن. وقال أن الجزائر حاربت لوحدها الإرهاب وأعطت المثل النادر في هذا المجال، وصمدت الدولة رغم صعوبة الأمر لتضع بعدها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي لملم الجروح، وأضاف ”بعض الدوائر السياسية والإعلامية في بعض الدول الغربية، التي أصبحت بدورها عرضة للإرهاب، تتحدث عن عنف سياسي في الجزائر أو حتى عن حرب أهلية”. وذكر لعمامرة بالجهود التي قادتها الجزائر على مستوى المجتمع الدولي للمطالبة ”بتجريم دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن”. وواصل، أن تطورات كبيرة حصلت في إطار الآلية القانونية الدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي لائحة بهذا الشأن، مشددا على ضرورة مواصلة العمل إلى غاية التوصل إلى تجفيف منابع التمويل بالنسبة للإرهاب. وخلص في الأخير للقول أن، الجزائر انخرطت في ”جهود الوقاية من التطرف ومكافحته، وأن كل السلطات عبر العالم تؤكد أن عدد الجزائريين في التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم داعش الإرهابي لا يتجاوز بعض العشرات، وهم عموما من الجالية الجزائرية في الخارج، فإن ذلك يعود إلى نجاح التجربة الجزائرية والثقافة السياسية الجزائرية التي تعتبر التطرف العنيف انتحارا جماعيا لا علاقة له بالإسلام”.