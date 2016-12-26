اشتكى العشرات من قاطني دوار خشاب التابع إقليميا لبلدية بن داود المتاخمة لعاصمة الولاية غليزان من المشاكل الكبيرة التي يواجهونها يوميا فيما يخص استخراج الوثائق البيومترية على مستوى الملحقة الإدارية الموجودة بالمنطقة الأمر الذي يضطر بهم إلى التوجه إلى البلدية مركز اوبلدية سيدي امحمد بن عودة للاستفادة منها واستنادا إلى تصريحات المواطنين فإنهم قدموا عدة شكاوي فيما يخص تسوية المشكل العالق والذي يعد من أهم التوجيهات التي أمر بها المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي للولاية إلا أن المعاناة لا تزال قائمة فيما أوعز رئيس البلدية أن المشكل جاء نتيجة عطب مشكل الكابل الموزع للأنترنت نتيجة أشغال إنجاز لإحدى الطرق فضلا عن نقص المعدات على غرار أجهزة الكمبيوتر واعدا باحتواء المشكل مع حلول السنة الداخلة لدحض المعضلة نهائيا.