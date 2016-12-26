تدني منسوب سد تاقسبت إلى 38 بالمائة لأول مرة منذ إنجازه

دق سكان عديد القرى بإقليم ولاية تيزي وزو أمس ناقوس الخطر جراء انخفاض منسوب مياه سد تاقسبت إلى حدود 38 بالمائة ما يثير مخاوف وقلق المواطنين من اجتياح أزمة عطش خلال الشتاء الحالي حسب ما كشفت ”للفجر” بعض المصادر مؤكدة أن هذا الانخفاض يعد الأول من نوعه منذ تشييد السد وكانت مديرية الري بالولاية وعلى لسان مسؤولها الأول رشيد حماق قد طمأنت السكان بعدم وجود أية ندرة في التزود بالماء الشروب خصوصا وأنه تم مع الأربعة الأيام الأخيرة، حيث تساقطت الأمطار بكثافة جمع حدود مليون مترمكعب من المياه وكان قد سبق وأن قامت الجهات الوصية بوقف تموين بعض الولايات لاسيما العاصمة وبومرداس من سد تاقسبت بفعل التذبذب الحاصل في منسوبه الذي يعرف تدنيا خصوصا أن كثير من مياه الأمطار لا يحتم استغلالها بإقليم تيزي وزو لتجد نفسها في واد سيباو الذي يعيش هو الآخر كارثة ايكولوجية لتآكل ضفافه من طرف بعض الفلاحيين وناهبي الرمال.