رغم أن حركة النهضة خطت خطوات كبيرة عندما وقعت على التحالف الاندماجي مع جبهة العدالة والتنمية الأسبوع الماضي، إلا أن الشؤون الداخلية للحركة المحسوبة على التيار الإسلامي، لا تزال تعيش على وقع الإضطرابات والفوضى ”الصامتة”، حيث يرفض أصحابها أن تخرج إلى العلن باعتبار انها مشاكل داخلية، كما أن تحالف الأخيرة مع حزب جاب الله لم يكن ليلقى الأجماع من قيادات الصف الأول للحركة في ظل وجود اختلافات كبيرة حول الزعامة الحالية التي يقودها محمد ذويبي والمتهم بإضعاف التحكم في زمام الأمور مع تسجيل تراجع كبير للدور الريادي الذي كانت تحظى به النهضة. تحدث أحد القيادات المستقيلة من عملها داخل الحركة ويتعلق الأمر بالقيادي عضو لجنة العلاقات السياسية بالنهضة، لعلاوي بلمخي، في تعقيب له عبر صفحت الرسمية ”فايسبوك”، عن إشكالية التواصل داخل الحركة، حيث اعترف بوجود خلل كبير حاليا على هذا الصعيد، رغم أنه يحتل درجة قصوي من الأهمية، علي اعتبار أنه - يضيف لعلاوي - لا يمكن لأي تنظيم العيش والنمو بدون استراتيجية تواصل محكمة داخلية بين هياكله ومكوناته البشرية، في إشارة منه غير صريحة إلى القطيعة بين القيادة الحالية وقيادات وهياكل الحركة وهو ما أخرج المستقلين عن صمتهم، إضافة إلى خلافات تتعلق بكيفية ومواقف الحركة من القضايا الراهنة.

كما أكد السياسي المعارض للقيادة الحالية، بشأن آلية التواصل دائما أن ”غياب هذه الآلية يعرض حركة النهضة إلى اضطرابات لا تحمد عقباها من خلال النقاشات المشروعة بين المناضلين والمناضلات والتي تتسم بـ”فوضى”، وفي أغلب الأحيان غير ”خلاقة” بما يعمق الهوة الفكرية والعاطفية بين الأفراد والمجموعات”، مضيفا أن هذا الوضع يحدث في وقت والحركة في أمس الحاجة إلى وضوح الرؤية بمراحلها المختلفة لدى القيادة والقواعد، وأي خلل على مستوي الرؤية وكيفية إشراك القواعد في جميع مراحل العملية - أي عملية كانت - قد يعصف بالتنظيم، وهذه مسؤولية كاملة غير منقوصة للقيادة إن كانت موجودة، في تشكيك صريح لقدرة قيادة ذويبي على التعامل الصحيح مع أي طارئ قد يستجد داخليا أو خارجيا.

وتعكس هذه التصريحات أزمة القياديين الخمس المستقيلين من حركة النهضة منذ أكثر من 3 أشهر ويتعلق الأمر بمحمد حديبي، لعلاوي بلمخي، فاتح ربيعي، يوسف خبابة ومصطفى قريشي، بالرغم من اقتراب العد التنازلي لأهم استحقاق انتخابي يحدد تمثيل الحركة التي دخلت في تحالف مؤخرا مع حزب جاب الله، وتشبثها بنتائج عمل اللجنة المنبثقة عن المجلس الشورى الأخير، ومنتقدة في نفس الوقت لوضع الحركة التي غابت عنها آلية التواصل والاتصال مما ينذر بتعمق جراحها أكثر.