ارتفاع عدد القضاة إلى 6222 قاض

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الوزارة سجلت وجود 54457 شخص متابعين في جرائم الإرهاب منذ سنة 1999 إلى غاية تاريخ 21 ديسمبر الجاري، بمن فيهم الذين استفادوا من تدابير قانون المصالحة الوطنية، موضحا أنه تم استحداث قاعدة معطيات مركزية مؤمنة خاصة بتسيير ومتابعة هؤلاء تمت تحت إشراف الأمناء العامين للمجالس القضائية عبر الوطن، وقال إن عدد القضاة ارتفع بنسبة 136.70 بالمائة خلال نفس الفترة حيث قفز العدد من 2628 إلى 6222 قاض.

قال وزير العدل حافظ الأختام، أمس، بمناسبة عرضه لحصيلة القطاع في ندوة تحت عنوان ”عصرنة العدالة”، عقدت بمجلس الأمة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات لمجلس الأمة، إن الوزارة سجلت 281195 نسخة، خاصة بالأحكام القضائية الالكترونية عبر الأنترنت في الفترة الممتدة من 20 أوت حتى تاريخ 23 ديسمبر الجاري.

وأضاف الوزير أنه منذ إنشاء رئيس الجمهورية للجنة إصلاح العدالة سنة 1999 إلى غاية اليوم، تم إصدار 176 نص منها 76 نص تشريعي و16 مرسوم رئاسي و84 مرسوم تنفيذي، صبت في إطار عصرنة العدالة وتقريب الإدارة من المواطن والاستجابة للتطلعات الموجودة في المجتمع.

وفي ذات السياق قال الطيب لوح أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم إصدار 13 نص حرصت الجزائر من خلالها على الاقتراب من التشريعات الدولية والاندماج في إطار العولمة، واستشهد في هذا المقام بالقوانين الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الجريمة المنظمة فضلا عن تجريم التنقل لمناطق النزاعات للارتكاب أفعال إرهابية والتحريض عليها أو تدريب عليها وتمويلها، علما أن الجزائر وضعت هذه القانون في إطار ظهور تنظيمات جهادية إرهابية تجند الأجانب من مختلف البلدان مثلما هو الأمر لتنظيم الدولة في بلاد العراق والشام ”داعش”.

وفيما يتصل بجانب تنمية الموارد البشرية، كشف الوزير عن تسجيل زيادة بقدر 136.70 في عدد القضاة من سنة 1999 إلى غاية اليوم، حيث ارتفع عددهم من 2628 إلى 6222، منهم 2064 قاضية، أي بنسبة 41.42 بالمائة من العدد الإجمالي للقضاة، موضحا أنه تم إسناد عدد كبير من المناصب للعنصر النسوي مع تعيين ولأول مرة قاضية في منصب نائب عام كما تم تمديد مدة التكوين القضائي من 3 إلى 4 سنوات.

وقال إن الجزائر تقترب من المعايير الدولية في مجال عصرنة العدالة والتغطية القضائية، حيث تصل النسبة الجزائر إلى 15 بالمائة لكل 100 ألف ساكنة وفي الدول الأوروبية نسبة إلى حدود تتراوح من 12 إلى 14 بالمائة على حد قوله.

أما بالنسبة للولايات التي كانت تعاني من نقص في المجالس القضائية، فقد أكد الطيب لوح أن الوزارة استطاعت تجاوز المشكل، مثلما هو الحال لسكان ولايات تندوف الذين كانوا يتنقلون إلى بشار وسكان النعامة البيض الذين كانوا يتنقلون أيضا سعيدة، وسوق هراس إلى ڤالمة وميلة إلى قسنطينة. وذكر أنه تم تحصيل 21 هيكلا سنة 2016 منها 17 مصلحة قضائية و9 محاكم. وفيما يتصل ببرنامج الوزارة لسنة 2017، قال الوزير إنه سيتم إنجاز 7 مقرات جديدة و7 مجالس قضائية و27 محكمة و6 محاكم و3 فروع محاكم و3 مراكز جهوية للأرشيف، أما في آفاق سنة 2018، فسيتم إنجاز 9 مقرا جديدة لترقية مجالس قضائية و13 محكمة و7 محاكم إدارية.

وأضاف الوزير أنه في إطار مواصلة جهود العدالة وتقريب الإدارة من المواطن، قدر عدد نسخ القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة والمجلس الأعلى للدولة بـ219022 نسخة حتى تاريخ 23 ديسمبر.