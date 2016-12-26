فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، بداية الأسبوع الجاري، بتسليط عقوبة 06 سنوات سجنا نافذا وتبرئة ذمة في حق 08 أشخاص عن تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية، عقب توقيفهم أواخر سنة 2010 ببلدية أولاد رشاش أقصى شرق ولاية خنشلة، وهم بصدد الالتحاق بجماعة إرهابية تنشط بالمنطقة الحدودية بين جبال ولايتي خنشلة وتبسة المتجاورتين.

المتهمون تتراوح أعمارهم بين 30 و51 سنة وقت توقيفهم من طرف فرقة تابعة للأمن والتحريات العسكرية على متن شاحنة صغيرة وبحوزتهم مواد ومعدات منها هواتف نقالة مزودة بشرائح مختلف المتعاملين، مناشير ومواد حديدية وقارورة ماستيك يستعمل في صناعة القنابل اليدوية، ومواد غذائية وأغطية وغيرها، حيث تم اقتيادهم إلى المركز الأمني بقسنطينة، وتم استجوابهم ليكشفوا عن وجود 03 أشخاص آخرين على صلة بقضيتهم منهم شخص من نفس المنطقة تم القبض عليه بصحراء الميتة جنوب ولاية خنشلة واثنين آخرين تم توقيفهما بمنطقة أخرى، وتوصلت التحقيقات مع أفراد المجموعة إلى كونهم على صلة بأقارب لهم ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية تمكنوا من اقناعهم بضرورة الالتحاق بالجبال، كما أن بعضهم ذوو سوابق في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأثناء جلسة المحاكمة نفى المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم وكل تصريحاتهم المدونة بمحاضر الضبطية القضائية، متمسكين ببراءتهم. من جهته التمس ممثل الحق العام في حقهم عقوبة السجن المؤبد، فيما قضت محكمة الجنايات بعد مشاورات بين أعضائها بأحكام السجن 06 سنوات في حق 05 متهمين والبراءة لـ03 آخرين عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية.