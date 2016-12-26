دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، مخبأ للإرهابيين بجبل بوسمام بتيبازة يحتوي على مدافع تقليدية الصنع جاهز للتفجير، كما أوقفت عناصر الجيش 24 مهربا و28 مهاجرا غير شرعي بجنوب وغرب البلاد. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بجبل بوسمام، جنوب بلدية مناصر بولاية تيبازة الناحية العسكرية الأولى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 ديسمبر 2016، مخبأ للإرهابيين يحتوي على 14 مدفعا تقليدي الصنع جاهزة للتفجير، مقذوفتي هاون 120 ملم بلواحقهما، 27 أنبوبا معدنيا غير مهيأ. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي - حسب ذات المصدر - يوم 24 ديسمبر 2016 بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام 24 مهربا وضبطت 5 سيارات رباعية الدفع وشاحنة و13.25 طنا من المواد الغذائية و5 أجهزة كشف عن المعادن و4 مطارق ضغط و3 مولدات كهربائية وجهازي اتصال عن طريق الأقمار الصناعية، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بمعسكر وبسكرة والوادي وتبسة وبجاية، 11964 وحدة من مختلف المشروبات و11500 وحدة من مادة التبغ. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بكل من الوادي وتلمسان وتيارت، 28 مهاجرا غير شرعي، فيما أحبط حراس الشواطئ بمستغانم محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي.