اتفاقيتان جديدتان تبرمهما الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في 2017

مساع جزائرية لإصلاح الصرح المغاربي

شدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، على أن الجزائر جبل ولن تهزها الرياح، وأعلن عن اتفاقين جديدين ستبرمهما الجزائر مع الاتحاد الأوروبي العام القادم، مثلما نوه باستمرار المساعي الجزائرية لتعميق الحراك المغاربي.

قال لعمامرة لدى نزوله ضيفا على برنامج ”حوار الساعة” للتلفزيون العمومي إن الجزائر مستهدفة بكل تأكيد، لما تمثله من قيم ومواقف ودورها إقليميا ودوليا، وربط الأمر بالأطماع الأجنبية في ثروات وطننا الكبيرة والنفيسة، كما عقب بثقة: ”الجزائر جبل ولن تهزها الرياح، ونعمل في منظومتي الدفاع والدبلوماسية اليد لليد للتصدي لكل المكائد”. وأضاف لعمامرة أن مكافحة الإرهاب صارت موضوعا بات يتمتع بتوافق واسع، لكن يقتضي إضافات نوعية، والأخذ بتجارب دول مثل الجزائر، وهذا ما يفسر - حسبه - كل الملتقيات التي تنظم في الجزائر.

من جهة أخرى، تحدث لعمامرة عن اتفاقين جديدين سيبرمان في 2017، وقال إنه جرى الأخذ بعين الاعتبار تحفظات الجزائر على اتفاق الشراكة الأوروبية الساري المفعول منذ ماي 2005. وفي سياق آخر ذكر لعمامرة أن الجزائر التي لعبت دورا أساسيا في إطلاق الاتحاد المغاربي، حريصة على تعزيز توجهاته بأفكار دقيقة وطموحة لإصلاح الصرح المغاربي، والدفع به إلى مصاف تكاملي اقتصادي، متطلعا إلى مغرب عربي يركز على الاقتصاد، وكل ما من شأنه تعزيز استقرار المجموعة. ولفت الوزير إلى كل ما بادرت به الجزائر، وصب في ترقية البنى التحتية، من منظور إيمانها بترقية الطموح المغاربي المشروع، وأظهر تفاؤلا بتجسيد أهداف مكافحة الإرهاب في التعاطي مع الأسباب العميقة. وأوضح أن هناك خلافا مع المغرب حول مشكل الصحراء الغربية معروف ومنذ زمن، وموقف الجزائر من هذه القضية هو موقف يتطابق تماما مع الشرعية الدولية. وفي سياق العلاقات المغربية الجزائرية دائما يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هناك نقاطا أخرى في العلاقات مع دول الجوار، خلافات ذات الطابع الأمني تتعلق بالحدود وببعض الجوانب التي يجب معالجتها بجدية ونجاعة، كونها تؤثر على العلاقات بين المجتمعين والبلدين، لكن كل هذه الأمور، الجزائر على أتم الاستعداد لمناقشتها في الأطر الموضوعة من أجل حلها، مضيفا أن هذا الملف يمكن تحريكه السنة المقبلة، منفصلا عن موضوع الصحراء الغربية، الذي هو موضوع الشرعية الدولية، وملف من مسؤولية الأمم المتحدة.