بوتفليقة يدعو العلماء للدفاع عن الإسلام

الرئيس يطالب بإجراء دراسات للتمكين من الوسطية

ناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، العلماء لكي يهبوا للدفاع عن صورة الدين الإسلامي، المستهدف اليوم عمدا وظلما من طرف أوساط حاقدة، كما دعا إلى مضاعفة المبادرات والمساعي السياسية والدبلوماسية لحل النزاعات التي يشهدها العالمان العربي والإسلامي.

قال الرئيس بوتفليقة في رسالة إلى المشاركين في الطبعة الـ 18 لأسبوع القرآن الكريم، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي: ”أناشدكم أنتم العلماء وطليعة الأمة الإسلامية أن تهبوا للدفاع عن صورة ديننا الحنيف الذي يستهدف اليوم عمدا وظلما من طرف أوساط حاقدة وبين مجتمعات لا تعرف عنه الكثير”. وأضاف الرئيس بوتفليقة أن ”رسالة الوسطية هي أحسن برهان على نبل الإسلام ونبذه لأي شكل كان من أشكال العنف والغلو، فما بالك بإزهاق الأرواح وإراقة الدماء وغير ذلك من جرائم الإرهاب”.

واستطرد رئيس الدولة قائلا إن ”أمتنا مستوقفة اليوم أمام هذا الرهان، وهو رهان عظيم للدفاع عن ديننا، رهان أساس لحفظ البشرية قاطبة من صراع الديانات والطوائف، وكم هي خطيرة مثل هذه الخصومات والصراعات”.

وبعد أن أشار إلى أنه من الضروري صون صورة الإسلام في العالم، أكد رئيس الجمهورية على واجب اعتناق واعتلاء نداء الرحمة ونداء التوحيد ونبذ العنف ورفض استعمال ديننا السمح الحنيف بأي طريقة كانت في ارتكاب هذه الجرائم النكراء والمكائد الخسيسة.

وأضاف رئيس الدولة أن دماء المسلمين تزهق اليوم في قطر الجارة شقيقتنا ليبيا وفي اليمن وسوريا والعراق وأقطار أخرى من العالم العربي الإسلامي، مشيرا إلى أنه أمام هذه المأساة، يجب علينا نحن المسلمين أولا أن نضاعف المبادرات والمساعي السياسية والدبلوماسية لحل هذه النزاعات. من جهة أخرى، أشاد الرئيس بوتفليقة باختيار المنظمين للوسطية موضوعا لهذا الملتقى، مبرزا افتخار الجزائر بوسطية مراجعها الدينية وبوسطية منهجها السياسي حتى في اجتياز المحن.

وفي هذا الجانب، ثمن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة من أجل تحقيق التمسك بهذه الوسطية في الزوايا الوطنية والمعاهد العلمية والمؤسسات الدينية، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة إجراء العديد من الدراسات ذات الصلة بالتمكين لهذه الوسطية حتى تظل زادا روحيا يغذي الوطنية ويزرع المثل العليا في نفوس بناتنا وأبنائنا ويشيع ثقافة الاعتدال بين الساكنة في الفكر وفي القول وفي العمل.

وفي ذات السياق، ذكر الرئيس بوتفليقة بأن الاسلام لا يعترف بالغلو في الدين، ولا يرضى بالتطرف فيه ولا يسمح بالتشدد في تنفيذ تعاليمه، لأنه - مثلما قال - دين سمح عدل غايته التيسير، ومقصده نشر الرحمة المهداة في الناس مراعيا في ذلك قدراتهم وأحوالهم وأعمارهم.

وفي الأخير، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يسفر هذا اللقاء عن نتائج تتجاوب مع التطلعات المحلية والإقليمية، وأن يخرج بمشاريع تجمل تدين المجتمع وتهذب سلوكه وتنفي عن الإسلام تلك الصورة المشوهة التي يراد لها أن تلتصق به.