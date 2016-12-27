التمويل يمكن أن يبلغ مليار سنتيم

كشف المكلف بالدراسات التقنية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة رشيد لوني، أن الشباب يتوجه حاليا إلى المشاريع الاستثمارية في الفلاحة والحرف والصناعات التحويلية حسب المعطيات الاقتصادية، مؤكدا أنه تم تقليص إجراءات معالجات ملفات أصحاب المشاريع إلى شهرين بعد الاتفاقية المبرمة مع البنوك لتخفيف الوثائق الإدارية.

أضاف رشيد لوني خلال استضافته أمس في برنامج ”نحن في الخدمة” بالقناة الإذاعية الأولى، أنه في المرحلة الأخيرة وجد وعي وطني لدى الشباب من 30 إلى 50 سنة للاستثمار في الفلاحة والحرف والصناعات التحويلية بعد تلقي تكوين في المجال.

وأكد رشيد لوني أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يقوم بمرافقة الشاب المستثمر عن طريق مستشار منشط الذي يساعده في دراسة نجاعة المشروع على مستوى السوق وعندها سيتعرف الشاب إن كانت فكرته ستجسد على أرض الواقع أم لا. وبخصوص المرافقة في المرحلة الأولى للاستغلال، أشار المتحدث ذاته إلى أن هناك منشطين مختصين بعد الانطلاق في المشروع حيث تقدم للشاب نصائح وتوجيهات تساعده على إكمال نشاطه واستمراره وتجاوز كل العقبات، مؤكدا على أن المرافقة تدوم 3 سنوات ويمكن أن تستمر بطلب من صاحب المشروع.

وأفاد رشيد لوني أنه توجد مزايا جبائية كالإعفاء الضريبي لمدة 3 سنوات ويمكن أن تتحول إلى 5 سنوات إذا كان صاحب المشروع يشغل معه أكثر من 3 عمال، والتمويل يمكن أن يصل إلى مليار سنتيم ومساهمته المالية تتمثل في 1% أو 2%، حسب قيمة المشروع دون فوائد، مشيرا إلى أن اتفاقية تمت ما بين الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والبنوك سنة 2014 حتى لا يتخبط صاحب المشروع في المشاكل، كما تم تقليص الوثائق المقدمة. ونصح المكلف بالدراسات التقنية الشباب المهتم بالولوج عبر الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة www.cnac.dz للتسجيل عن بعد أو للاستفسار دون عناء التنقل.