كشف المكلف بالإعلام على مستوى جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، أن توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة هي التي عجلت بتعديل المبادرة التي أعلن عنها الأمين العام للحزب، مشددا على أنها ستكون بعيدة عن أي أطماع انتخابية.

وحسبما صرح به حسين خلدون، في اتصال مع ”الفجر”، فإن قرار قيادة الحزب بإطلاق المبادرة الجديدة مع أحزاب من مختلف التيارات لا يطعن في مبادرة الجدار الوطني، وجاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية في إطار رسالته الأخيرة بمناسبة اندلاع الثورة التحريرية، التي شدد من خلالها على أهمية تقوية الجبهة الداخلية بسبب المخاطر المحدقة بالبلاد وفي مقدمتها الخطر المنتشر على الحدود، مضيفا أن قيادة الحزب شرعت في تطبيق توجيهات الرئيس من خلال الإعداد لإطلاق هذه المبادرة التي ستشمل العديد من الأحزاب السياسية من مختلف التيارات الوطنية.

بالمقابل، نفى محدثنا أن تكون المبادرة تحمل أغراضا انتخابية، مؤكدا أن الأمين العام للحزب وضع الخطوط العريضة لهذه المبادرة التي تصب في خانة حماية الجبهة الوطنية الداخلية من الأخطار الخارجية، إلا أنه أكد أن كل الأطر التي بنيت عليها المبادرة الأخيرة لجبهة الجدار الوطني ستظل قائمة بما فيها الأعضاء المؤسسين وكذا المقر المتواجد بحيدر، نافيا أن تكون المبادرة قد طعنت في محتوى المبادرة القديمة الذي قال إنها تعطلت لعدة أسباب من بينها انشغال الطبقة السياسية بعديد الملفات من بينها إعادة بناء البيت الداخلي للحزب.