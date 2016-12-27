نفى رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة عزم حزبه عقد وحدة تنظيمية مع التحالف الاندماجي الذي تم بين جبهة العدالة والتنمية والنهضة، ما عدا الحوار الانتخابي مؤكدا أنه دعوة حزبه موجهة لأحزاب مدرسة الشيخ نحناح. وقال مناصرة في رده على أسئلة الصحافة خلال ندوة حصيلة سنة 2016 بشأن إمكانية انضمام حزبه إلى التحالف الاستراتيجي بين النهضة وجبهة العدالة والتنمية ”أمر يسير في الاتجاه المعاكس للانقسامات، نتمنى أن ينجح فيه، أما الحوار حول تحالف انتخابي فلا يزال مستمرا ولم نصل لحد الساعة إلى صيغة، أما وحدة تنظيمية بيننا وبينهم فغير مطروحة الآن”. أما بشأن مسار الوحدة بين حمس والتغيير ذكر مناصرة بأن الحوار والمسار حول الوحدة يرجع إلى أكثر من ثلاث سنوات ”والنقاش مستمر ولحد اللحظة لم نصل إلى اتفاق، رغم وجود الرغبة والحرص والتحالف الانتخابي جزء من الوحدة، والأيام القادمة كفيلة بتوضيح الجديد”. وأما عن موضوع العهدة الخامسة فأجاب رئيس الجبهة بأنه ليس معقولا من كان ضد العهدة الرابعة أن يكون مع العهدة الخامسة، مضيفا ”لا أؤمن بأن هناك صراعا بين السلطة والرئاسة رغم أن مروجي العهدة الخامسة يعطون انطباعا للخارج بأن هناك صراعا في موضوع الرئاسيات؟ ورغم أن نظامنا رئاسي شكلا ولكن عمقه عسكري وإذا لم يتفاهم الاثنان راحت البلاد، ولذلك أصحاب العهدة الخامسة يشوهون البلاد من جهة، ومن جهة أخرى المهم الحصول على مناصب في التشريعيات”.

وفي موضوع الجيش قال مناصرة إنه في أدبياته لا يتدخل في السياسة إلا أنه تمنى أن لا ينحاز إلى حزب وتبقى المؤسسة العسكرية متماسكة ومصلحة الجزائر في تماسكها بعيدا عن الفرقة والجهوية.

وعلى الصعيد الجزائري سجل رئيس الجبهة ثمانية مشاهد كبرى كذلك، طبعت الساحة مؤكدا أن سنة 2016 تعد سنة الفضائح ومنها، فضيحة البكالوريا التي ازدادت في عدم القدرة على معرفة المتسبب فيها، وفضيحة علاج داء السكري، حيث تساءل مناصرة عن سبب تزكية الحكومة عمل ”هذا الشخص” ودعت لهذا الدواء ثم انقلبت عليه جملة وتفصيلا سواء على الدواء أو الشخص قائلا إن ”معناه أن الحكومة تنصب على الشعب”.

كما تحدث مناصرة عن فضيحة ”دنيا بارك” وفضيحة مؤتمر الاستثمار الجزائر وإفريقيا، والمشاركة الجزائرية في أولمبياد ريو في النتائج والتسيير والكلام والتراشق الحاصل بين المسؤولين.