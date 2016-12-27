وضع العديد من ملفات الفساد أمام القضاء

”الجزائر اشتركت في قاعدة بيانات دولية لمكافحة تضخيم الفواتير الجمركية”

نفى وزير المالية حاجي بابا عمي، أن الحكومة تحجب الأرقام الخاصة بالقطاع عن المواطن وأنها لا تطلعه بدقة على الوضع المالي للجزائر، مستشهدا بقيمة العجز المصرح بها في الميزان التجاري للسنة الجارية 2016 والذي يقدر حسبه بـ17 مليار دينار. وجاء هذا النفي ردا على سؤال خاص بالنقد الذي قدمه بعض السياسيين بمن فيهم الشركاء للحكومة على غرار الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى في آخر ندوة صحفية له.

قال وزير المالية لدى رده على أسئلة الصحافة بمناسبة التصويت على مشروع قانون الجمارك، أمس، إن الحكومة قدمت المعلومات للمواطن ولا تقوم بإخفاء أي شيء أو تقوم بتبييض الصورة، خاصة وأن الانتقادات المتتالية من الأحزاب السياسية بما فيها الموالاة شككت في الوضعية الجديدة للبلاد.

وحول ما تقوم به الحكومة لمواجهة الفساد، أكد أن هناك جهودا يومية تبذل في هذا المجال، موضحا أن عددا من الملفات تم تقديمها للعدالة للفصل فيها، لكنه تجنب تقديم العدد الصحيح لتلك الملفات أو عدد الأشخاص المتورطين فيها. وذكّر في هذا المجال بالجهود التي تبذل على مستوى مؤسسة الجمارك ووزارة المالية لوقف جميع التجاوزات، منتقدا التركيز فقط على الجانب السلبي، وأشار إلى أنه تم تسطير تدابير عديدة لمواجهة الأزمة تمتد حتى سنة 2019. وقال الوزير إن القطاع سيتعزز بإطارات في مستوى التحديات التي ترفعها مؤسسة الجمارك، مشيرا إلى أنه تم ضم دفعة جديدة للجمارك تخرجت من المعهد المغاربي للجمارك.

وفي رده على أسئلة النواب الخاصة بحصيلة تطبيق القانون الحالي للجمارك، وفي مقدمتها تلك المتصلة بتضخيم الفواتير، قال إن ”إدارة الجمارك قامت بالاشتراك في قاعدة بيانات دولية تمكنها من اكتشاف تضخيم الفواتير في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأيضا الدول التي لديها مبادلات تجارية مرتفعة مع الجزائر، كما تم إبرام اتفاقيات شراكة في هذا المجال مع كل من الأرجنتين والصين”. وأضاف أن الوزارة تتابع عمليات مكافحة الغش وجميع المخالفات الخاصة بالتصدير والاستيراد، وقد أبرمت اتفاقيات مع البنوك بتحديد قيمة الواردات والصادرات، ما يسمح حسبه بالاستعلام والقضاء على تصريحات جمركية مزيفة ومنع عمليات التصدير وهمية، وأكد أن التشريع الجديد يهدف توطين البنكي صحيح وعرقلة التوطين الوهمي المزيف بالتنسيق المواصل مع البنوك والجمارك، والذي توسع ليشمل أيضا مصلحة السجل التجاري ومصلحة الضرائب للتأكد من جدوى العملية ومنع تهريب العملة الصعبة للخارج.

وأضاف أن البنوك والجمارك والضرائب تستعمل قاعدة بيانات موحدة ترتكز على الرقم الجبائي يتيح المراقبة في وقتها ويكشف في النهاية البطاقة المزيفة من دونها لحماية الاقتصاد الوطني.

وقال إن التشريع الجديد يمكن من مواكبة العصرنة والاندماج مع التطورات التي يشهدها قطاع الجمارك على المستوى الدولي وتسهيل حركية رؤوس الأموال وإنشاء منظومة معلوماتية عصرية والاندماج مع عالم الرقمنة والسماح بتنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتسهيل إجراءات التصريح بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن المشروع جاء في الوقت المناسب، حيث اعتمدت الجزائر المشروع القديم الذي وضع منذ تغيير الجزائر لاقتصادها من الموجه إلى الحر، والذي كانت ترافقه تعديلات دورية تمس قطاع الجمارك في قوانين المالية السنوية.

ونفى الوزير أن يكون مشروع القانون يقوم بتقديم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصاديين على حساب الاقتصاد الوطني وتطويره مثلما يعتقد البعض، بل إنه جاء لمرافقة المتعاملين الاقتصادين وعصرنة القطاع، مضيفا أن نوعية المواد التي تدخل التراب الوطني وجودتها متكفل بها أيضا في نص القانون في المادة 3 منه، مشيرا إلى أن مخابر خاصة تقوم بهذه المهمة في جميع المجالات.