يهدد الاتحاد الأوروبي بترحيل آلاف الجزائريين من دول القارة العجوز ويخص الذين يفشلون في الحصول على حق اللجوء، بهدف السيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد موجة التدفق الكبيرة للمهاجرين السوريين. أوردت معطيات وأرقام جديدة نشرتها صحيفة ”الباييس” الإسبانية، من ”أوروسات”، المركز الأوروبي للإحصاء، أن المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في أوروبا، عموما، وفي ألمانيا، خصوصا، سيكونون أكبر ضحايا، الخطة الجديدة لبروكسيل، والمتمثلة في ترحيل وطرد ”اللاجئين، والمهاجرين، الذين تم رفض طلباتهم للحصول على اللجوء.

وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي أصدر ”أمرا بطرد” ما يقارب 53 ألف جزائري، و23 ألف تونسي، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين 96 ألف لاجئ، مقابل 60 ألف مهاجر مغربي، ما بين عامي 2014 و2015.

فابريس ليجيري، مدير المركز الأوروبي للإحصاء، أوضح أن تطبيق أمر الطرد ”صعب جدا، لأن البلدان الأصلية للمهاجرين (مثل المغرب، الجزائر وتونس ) إما لا تريد أن تتعاون، أو لا وجود لوثائق هؤلاء المهاجرين، الذين يجب ترحيلهم”. وهذا ما يفسر أن الأرقام نفت أن يكون الجزائريون قد تم ترحيلهم أو عادوا بشكل إرادي إلى المملكة، أو تواروا عن الأنظار ما بين عامي 2014 و2015، بينما تم ترحيل يقارب 18 ألف مهاجر، مقابل 6000 تونسي تقريبا، فيما لم يظهر الجزائريون، والسورون ضمن المرحلين في هذه الفترة. وتوضح الأرقام التفصيلية أن عدد المهاجرين، الذين صدرت في حقهم عام 2015 أوامر الطرد (والتي لا تطبق بالضرورة) يزيد عن 30 ألف مهاجر، مقابل 32 ألف تقريبا سنة 2014.

وهو ما يعني، أن 26 ألف جزائريي قد صدر في حقهم أمر بالطرد عام 2015 (27 ألف سنة 2014)، مسبوقين بكل من السوريين 53 ألف أمر بالطرد سنة 2015 (43 ألف سنة 2014)، والألبان بـ41 ألف في 2015 (30 ألف في 2014)، والأفغان بـ48 ألف تقريبا سنة 2015 (24 ألف سنة 2014)؛ متبوعين بالعراقيين بـ30 ألف أمر بالطرد سنة 2015 (5 ألف تقريبا سنة 2014)، والباكستانيين، والكوسوفيين، والأوكرانيين، والتونسيين بـ10 ألف أمر بالطرد عام 2015 (13 ألف سنة 2014). وتأتي هذه الأرقام، بينما ارتفعت أصوات السياسيين الألمان مثل Armin Laschet نائب رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ”طالب بالترحيل الآني للمهاجرين، الذين تم رفض طلباتهم للحصول على اللجوء”.