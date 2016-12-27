كشفت رئيسة الهلال الأحمر سعيدة بن حبيلس، أن الدولة الجزائرية خصصت 37 بالمائة من خدماتها الطبية على مستوى مستشفى تمنراست بالجنوب لفائدة الأفارقة المقيمين بالجزائر، وأضافت أن طائرات خاصة تتكفل بنقل الأفارقة المرضى إلى مستشفيات العاصمة لمعالجتهم.

جاء تصريح رئيسة الهلال الأحمر، على هامش الزيارة التي قامت بها، أمس، إلى عائلة فقيد وعميد أسرة الهلال الأحمر بورياح أحمد ببلدية البرواڤية بولاية المدية، الذي وافته المنية على إثر مرض عضال ألم به، وفي ردها على الاتهامات التي تضمنها مؤخرا تقرير اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بعد عملية الترحيل للأفارقة قالت ”لا ننتظر من أي أحد أن يعطينا دروسا لأننا أمة مسلمة ومرجعيتنا الدينية مستدلة بالأمير عبد القادر سنة 1862 حينما كان بدمشق عرض نفسه للخطر وأنقذ مجموعة من المسيحيين من إبادة حقيقية، ورد على الذين عاتبوه بأنه مسلم وعرض نفسه للخطر من أجل المسيحيين وقال إن موقفه هذا نابع من عقيدته المحمدية ودفاعا عن الحقوق الإنسانية وعبارة حقوق الإنسان نطق بها الأمير عبد القادر قبل أن يأتي بها ”ألان دينو” مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 1863.

ولم تنس بن حبيلس التذكير بدعم الجزائر للأفارقة عبر التاريخ مستدلة بحركات التحرر، ويكفي أن نيلسون مانديلا لجأ إلى الجزائر، دون أن ننسى - تقول - أن قرار مسح الديون لبعض الدول الأفريقية كان بمبادرة الجزائر بدليل كاف على وقفة الجزائر التضامنية. أما عن عملية الترحيل للأفارقة النيجريين قالت إنه كان من بينهم 5 آلاف طفل قاصر بدون رفيق كانوا محل استغلال من الشبكات الإجرامية النيجرية التي استغلت الأطفال في التسول والنساء في الدعارة، حتى أن هذه العملية جاءت بناء على طلب الحكومة النيجيرية، قبل أن تفتح النار على الذين يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة على أنها نفس الأبواق من خارج الجزائر وحتى من الداخل التي روجت في التسعينيات لمقولة ”من يقتل من؟”، مضيفة أن هذه الأبواق تبحث عن منفذ آخر اليوم لزعزعة استقرار الجزائر، لكن الدولة قوية بتلاحم ووعي شعبها.