صرح ممثل روسيا الدائم لدى حلف الناتو، ألكسندر غروشكو، بأن سياسات واشنطن في ليبيا أدت إلى انتشار وسيطرة تنظيمي ”جبهة النصرة” و”داعش” الإرهابيين في مناطق شمالي إفريقيا. وحول سياسات تدخل الناتو والولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى، قال غروشكو، خلال حديث تلفزيوني من بروكسل، إن الجميع يدرك أن تداعيات التدخل العسكري كانت كارثية، ويذكر الجميع الغارات على يوغوسلافيا. والغارات على ليبيا، التي أدت فقط إلى سيطرة تنظيمات مثل ”داعش” و”جبهة النصرة” في شمال أفريقيا. وذكرت وكالة سبوتنيك أن ممثل روسيا الدائم لدى الناتو أشار إلى أن ”قوات الحلف تقوم بتدريب الجنود في كل من الأردن، وتونس، وهناك مخططات، لتدريب قوات الأمن في العراق، عندما تستقر الأمور هناك”. وتعتقد الإدارة الأمريكية بأن الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم ”داعش” الإرهابي، ستواصل تنفيذ هجماتها في ليبيا وزرع عدم الاستقرار في شمال أفريقيا، على الرغم من خسارتها مدينة سرت المهمة استراتيجيا . وقالت مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليزا ماناكو في بيان: ”نحن نعلم أن تنظيم ”داعش” سيستمر في ترويع الشعب الليبي وزرع عدم الاستقرار في شمال أفريقيا، وبأن الجهود الليبية لمكافحة الإرهاب مستمرة في أجزاء أخرى من ليبيا”. وتتشكل القوات التي تقاتل داعش في سرت من وحدات عسكرية صغيرة من الجيش الليبي المفكك ومن جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا أبرزها مصراته العاصمة الاقتصادية لليبيا والتي تعرضت لحصار من قبل قوات الزعيم السابق معمر القذافي في 2011 ولدمار كبير لا تزال آثاره واضحة على الكثير من أبنيتها. ونشأت هذه الجماعات في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي قتل فيها القذافي. وبعد إطاحة النظام، احتفظت هذه الجماعات بأسلحتها وأصبحت الجهة العسكرية الأبرز في ليبيا والأكثر تأثيرا في أمنها. وتحظى قوات الحكومة الليبية بمساندة جوية أمريكية حيث نفذت طائرات سلاح الجو الأمريكي 177 ضربة بين الأول من أوت و29 سبتمبر.